Buena, mala o nula: ¿Cómo es la relación de Pilar Rubio con su familia política? Lo aclara Sergio Ramos

La supuesta crisis en el matrimonio de Pilar Rubio y Sergio Ramos parece haber quedado totalmente zanjada después de que ellos mismos hayan querido dar la bienvenida al nuevo año con un beso en público que calla todos los rumores. Sin embargo, siguen latentes los que apuntan que Pilar Rubio tiene una 'nula' e incluso "malísima" relación con el clan Ramos. Ahora ha sido el propio futbolista quien ha querido terminar con esas habladurías compartiendo un emotivo vídeo resumen de su noche de Fin de Año en el que puede verse a la presentadora sentada junto a la familia de su marido y compartiendo charlas y risas antes de un brindis.

Hace unos días, Telecinco emitía rumores sobre la tensa relación entre Pilar Rubio y la familia de Sergio Ramos, sugiriendo que la presentadora evita encontrarse con ellos a toda costa. "Me cuentan también que el día del cumpleaños de su suegra, Pilar se organizó un shooting para así tener excusa y no asistir a la fiesta", reveló un colaborador del programa. Kike Calleja se sumó a esta información, comentando que el malestar de Pilar por vivir en Sevilla podría haber influido en este distanciamiento con la familia de Ramos.

No obstante, Makoke, exmujer de Kiko Matamoros, contradice estas afirmaciones. Tras conversar con personas cercanas al futbolista, la colaboradora aseguró que no hay conflictos entre Pilar y su familia política. "No hay ningún problema entre ellos". Esta versión de la historia ha recibido también el apoyo del mismo Sergio Ramos, quien parece confirmar que las especulaciones sobre desavenencias familiares son infundadas. En este contexto, la familia Ramos-Rubio continúa su vida, tratando de mantener su privacidad alejada de los rumores y especulaciones que a menudo circulan estos días.

La bronca que desató la polémica de la crisis entre Pilar Rubio y Sergio Ramos

Fue en el programa 'Fiesta' donde se aseguró que la presentadora habría protagonizado una "bronca brutal" con la familia de su marido. Un gran encontronazo que habría provocado que "cuando va al palco Pilar, no va la familia, y cuando va la familia, no va Pilar. Y si van juntos, Pilar y sus hijos y la familia de Sergio, no se dirigen la palabra, ni se miran". Sergio Garrido, el colaborador del programa de Telecinco, dejaba claro que sí existe una "crisis familiar" y se debe a la "mala relación" de la presentadora con los Ramos. "Es que no se pueden ni ver, la bronca fue tremenda", insistía recalcando que tuvo lugar en el palco del estadio del Sevilla F.C.