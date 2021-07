Por fin conocemos los planes de futuro de Pilar Rubio, que se instalará en París con toda su familia tras el fichaje de Sergio Ramos en el PSG.

¡Confirmado! Lo que era un secreto a voces se acaba de confirmar. Tras la salida de Sergio Ramos del Real Madrid hace apenas unas semanas, todos apuntaban a que el sevillano ficharía por el Paris Saint Germain. A pesar de que tanto él como su mujer, Pilar Rubio, no han querido desvelar sus planes de futuro a la espera de ver qué iban a hacer finalmente, ahora ya se conoce que Sergio jugará hasta el 2023 en París.

«El mejor lugar para seguir soñando, el mejor club para seguir ganando. Vamos a luchar con todo y por todo», ha escrito Sergio Ramos en sus redes sociales junto a una foto en la que posa con una camiseta de su nuevo equipo, en la que no solo aparece su nombre, también el año hasta el que ha firmado.

Hablar del nuevo reto de Sergio Ramos nos lleva a pensar en Pilar Rubio, su mujer, y sus cuatro hijos, Sergio, Marco, Alejandro y Máximo Adriano. La colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha escrito emocionada la nueva etapa que está dispuesta a iniciar en compañía de toda su familia.

Sergio Ramos ha fichado por el Paris Saint-Germain

«¡Enhorabuena, cariño @sergioramos, por esta nueva etapa en este gran club @psg! Estaremos apoyándote como siempre. Por mi parte, me enfrento a uno de mis retos más complicados, estar con mi familia, en la que todos somos uno, en París, a la vez que en Madrid donde seguiré realizando mis distintos compromisos profesionales. Este tiempo tendré un nuevo mejor amigo: el avión. Seguro que me invento alguna afición nueva para las horas de vuelo. ¡Gracias a todos por el cariño recibido estos días!», ha escrito.

De esta forma, la familia al completo se trasladará hasta París para acompañar a Sergio Ramos en su nueva etapa profesional. La que estará de allí para acá es Pilar Rubio, que seguirá cumpliendo con sus compromisos laborales en Madrid, a pesar de que estará instalada en la capital francesa. Por todos es conocido el amor que siente ella por su trabajo, algo que no va a dejar de lado ahora. De hecho, ha asegurado que su mejor amigo será el avión.

Ha posado toda la familia al completo en la presentación

Hace unos días, Pilar Rubio acudía a un evento, donde fue preguntaba precisamente sobre los planes de futuro de la colaboradora de ‘El Hormiguero’. «Dicen tantas cosas… Saben más que nosotros. No sabemos qué va a pasar y hasta que no haya una situación real, no nos vamos a plantear nada, ningún plan, porque es absurdo. Hoy estamos aquí y ya veremos lo que pasa. Lo que tengo claro es que esté donde esté, conciliaré mi vida familiar con la laboral, porque para mí es súper importante», desvelaba sin querer adelantar acontecimientos.

Lo que sí tenía claro es que tanto ella como sus hijos se irían junto a Sergio, al que no ha parado nunca de dedicar bonitas palabras: «Sergio Ramos es mi complemente en la vida perfecto», empezaba diciendo. «Creo que nos entendemos bien y realmente tenemos muy buena sintonía y creo que sabemos qué queremos para nuestros hijos. Ese criterio común es lo que nos mantiene unidos. En nuestra casa no hay poli bueno y poli bueno, los dos seguimos el mismo criterio y tenemos claro cómo educar a nuestros hijos y creo que hacemos buen equipo».