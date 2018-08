Pilar Rubio arrasa con el dos piezas playero que querrás llevar en tu maleta

1 Pedida de mano

Recordad que hace solo unas semanas, el futbolista y la presentadora dieron la feliz noticia de que se habían comprometido. Sergio Ramos le pidió matrimonio en una romántica cena creada por Paco Roncero, el dos estrellas Michelín. “Ha dicho que sí. | She said yes. Te quiero… para siempre, @pilarrubio_oficial. I love you… forever. ”, escribió Ramos en sus redes sociales.