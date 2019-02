Pilar Bardem confiesa sus dificultades económicas

Su trayectoria y su vida están ligadas a la industria del cine. Madre, hermana, sobrina y prima de actores y actrices, Pilar Bardem forma parte de una de las familias más conocidas del panorama artístico de nuestro país. A sus 79 años, la progenitora de Javier Bardem ha denunciado, lo que mismo que otros muchos pensionistas, atravesar importantes dificultades económicas.

La suegra de la oscarizada Penélope Cruz realizaba estas declaraciones a la prensa durante la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor por su Trayectoria que le concedió el Círculo de Escritores Cinematográficos. “No me llaman para trabajar, vivo con una pensión de mierda que no me da para nada”, añadía.

Relataba, asimismo, que desde hace un tiempo está alejada de los focos y es algo que echa de menos. “Hay que pensar que se llega a unas edades que es bastante improbable que trabaje”, confesaba. Explicaba que los años también pesan: “No puedo estar al cien por cien para trabajar, mejor me quedo en mi casita”.

Durante el discurso de agradecimiento a este último galardón, la actriz, que ha participado en más de 80 películas, recordó un complicado episodio de su vida en el que recibió la ayuda de Mariano Ozores. “Fue el único director de cine al que yo llamé y le dije: ‘no tengo para comer’“.

A pesar de esta denuncia por parte de la protagonista de Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, Pilar es la madre y suegra de dos pesos pesados de nuestro cine: Javier Bardem y Penélope Cruz. Y es que ambos cuentan con cotizadas y laureadas trayectorias. A finales del año pasado, medios especializados señalaban que el actor de No es país para viejos se convertía en el mejor pagado de la televisión gracias a su nuevo proyecto, Cortés.

