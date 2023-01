Tamara Falcó lleva días proclamando al viento su felicidad. Tras volver con con Íñigo Onieva, al que ha dado una segunda oportunidad, ambos podrían haber retomado sus planes de casarse. Pero lo cierto es que son muchas las incógnitas que se plantean sobre el futuro más inmediato. ¿Siguen adelante con su idea de convertirse en marido y mujer? ¿Mantendrán la fecha que habían marcado inicialmente para su enlace? Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre este asunto. Quien sí ha hablado sobre ello es Esther Doña, quien ha aprovechado su visita al plató de ‘Y ahora Sonsoles’, donde trabaja como colaboradora, para aportar nuevos datos de la pareja del año.

La que fuera esposa del desaparecido Carlos Falcó ha anunciado ante las cámaras que Tamara no se conformará con un simple enlace nupcial: «Habrá preboda, boda y postboda». Con estas declaraciones ha dejado claro que la actual marquesa de Griñón desea dar el ‘sí, quiero’ a Onieva por todo lo alto. No escatimará en gastos. Tampoco en festejos. Acostumbrada desde la infancia a los fiestones de alto copete que organiza su madre, Isabel Preysler, en su mansión de Puerta de Hierro, la aristócrata seguro que querrá sorprender a su larga lista de amistades con todo tipo de detalles. Para ello, muy probablemente, organizará fiestas antes, durante y después de convertirse en una mujer casada, tal y como señala la malagueña.

La colaboradora tiene claro también dónde podría tener lugar la boda: «Seguramente sea en El Rincón». Razón no le falta. La propia Tamara ha confirmado que le encantaría jurar amor eterno a su pareja allí. La finca, situada a apenas 54 kilómetros de Madrid, reúne todos los requisitos para hacer un bodorrio de nivel. Se trata de una impresionante fortaleza ajardinada del siglo XIX que tiene una parcela de 123 hectáreas, 30 habitaciones, una zona privada, un viñedo impresionante e incluso una plantación de bambú.

Esther Doña parece estar bastante segura de que Tamara no pondrá freno a sus planes de boda. No cree que esta posponga la fecha que tenía prevista, ya que es algo con lo que soñaba desde hace tiempo: «A ella le hacía muchísima ilusión este día».

Fue el pasado 3 de enero cuando Tamara confirmó a los medios que su reconciliación era un hecho. Poco después, el madrileño confirmó que estaban felices. Ahora, una semana después de anunciar que están nuevamente juntos, ella ha asegurado estar confiada y tranquila. “Un gran comienzo es, a veces, en el punto en que pensaste que sería el final de todo”, dice en la revista ‘Harper’s Bazar’.

“Mami me dijo: ‘Te lo puede volver a hacer, ¿sabes? Pero, claro, ella habla por sus experiencias. Yo también le pregunté: ‘¿Tú a tío Julio le diste una oportunidad? Tajantemente me dijo que no”, confiesa en la citada publicación. «Yo tenía el referente de mi madre, que en los 70’, sin haber estudiado una carrera, con tres hijos, su situación era mucho más complicada que la mía. Ella se vio ante la tesitura de vivir un matrimonio bajo el engaño, donde le era infiel su marido y para ella fue un ‘no’ rotundo”. Asimismo, ha admitido que su vuelta con Onieva es una decisión basada en el amor en la confianza: “La confianza en la otra persona y la honestidad son los cimientos de todo. Pero no hay vida sin cruces, y si hago examen de conciencia veo que todo lo he hecho desde la verdad… Para mí es la única forma de amar posible”.