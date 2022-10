Francis Montesinos todavía no ha roto su silencio. El diseñador continúa en shock después de que dos encapuchados asaltaran su casa, le maniataran y le agredieran y, aunque su asistente corrió su misma suerte, él si que ha dado ciertas explicaciones. Aseguran que tienen el susto en el cuerpo, aunque ya ha se han producido las primeras detenciones, entre otras de un joven que le extorsionaba. Los ladrones están relacionados con la extorsión y es que también le pidieron 500.000 euros para que un comprometido vídeo del modisto no viera la luz. Este era el trato al que Montesinos no accedió, según dicen fuentes conocedoras del suceso.

La cifra ha quedado reflejada en la denuncia que Francis ratificó cuando salió del hospital. Cabe recordar que el empresario sufrió un ataque de ansiedad, el cual preocupó mucho a su entorno debido a que tenía problemas cardíacos. No fue lo único y es que también tenía policontusiones, golpes que no revestían gravedad y por los que tuvo que ser atendido. Nius asegura que Montesinos ha aportado informaciones a la policía sobre el joven que trató de chantajearle, el mismo que hace algunas semanas se presentó en su casa para pedirle dinero. El trato era claro: él debía pagarle siempre para que los vídeos no vieran la luz nunca, pero Montesinos se negó.

De momento se ha decretado secreto de sumario y tan solo se sabe que se ha detenido a este joven árabe como presunto autor de la extorsión al sastre. Eso sí, no es el único investigado, tal y como ha revelado la delegada del Gobierno en Valencia. La investigación sigue abierta y su intención es llegar hasta el final, por lo que no dejarán de seguir la pista hasta descubrir todas las personas que estaban detrás de este asunto. Al parecer, el primero en dar la voz de alarma fue el acompañante de Montesinos, siendo él el primero que consiguió zafarse de las bridas con las que ataron sus manos, impidiendo así moverse.

La Guardia Civil ha detenido a este joven, el cual es menor, por delito de coacción, por haber ido contra el derecho a la intimidad, revelación de secretos, lesiones, allanamiento de morada y robo con violencia, entre otros delitos. El caso se ha remitido a la Fiscalía de Menores de Valencia, donde tratarán esta causa que tantos titulares está copando durante los últimos días. Se sospecha que en el citado vídeo podría aparecer este joven, el mismo que le extorsionó hace aproximadamente un mes, aunque todavía no se ha tenido acceso a la grabación.

Los agentes le han requerido el vídeo a Montesinos, pero él mantiene que no está en su poder. El juez le va a requerir por vía judicial el archivo, pero si se niega y realmente sí lo tiene, se podría incurrir en un delito de obstrucción a la Justicia.