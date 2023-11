Petra, la hermana de Bárbara Rey, habla de la repentina muerte de su hermano en un día crucial para su familia

Vídeo: Europa Press

Bárbara Rey ya no esconde su dolor. Justo el día en el que su hijo, Ángel Cristo Jr, ha confesado la pesadilla que vivió junto a sus padres ante millones de espectadores, ella hace frente a otro revés: la muerte de su hermano. Un pilar para ella y que según la vedette ha partido el mismo día para que ella no estuviera sola. Mientras la de Totana se rompía ante las cámaras a su llegada al tanatorio, era su hermana quien arrojaba luz a una historia llena de sombras. Petra ha hablado frente a los medios y con rotundidad ha afirmado cómo se encuentra la madre de Ángel Cristo Jr. cuando se apagan los focos. No te pierdas su declaración al completo.