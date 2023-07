La petición de Isa Pantoja a Jorge Javier Vázquez que no gustará nada a Kiko Rivera

Después de posponerlo en varias ocasiones, Isa Pantoja y Asraf Beno se darán el "sí, quiero" en octubre. Aunque aún tienen muchos meses de preparativos por delante, lo cierto es que parece que la pareja lo tiene todo atado para el día más especial de su vida. A este respecto, la hija de Isabel Pantoja y el exconcursante de 'Supervivientes' se han sentado en el 'Deluxe' para hablar del asunto. La joven ha lanzado una cariñosa petición a Jorge Javier Vázquez, algo que no gustará nada a su hermano, Kiko Rivera.

Isa Pantoja ha revelado que le gustaría que Jorge Javier Vázquez fuera su padrino, la persona que le lleve al altar a su boda, y no ha dudado en pedírselo. La joven lo tiene muy claro y ha asegurado que le daba mucha vergüenza contarlo porque no se lo había dicho directamente al presentador. "Para mí sería un honor, para mí es importante el momento que estoy viviendo ahora", explica. La hija de Isabel Pantoja deja claro que ahora tiene muy claro que sea él por lo especial que ha sido para ella en los últimos tiempos.

"Ha sido como mi padrino televisivo, siempre ha creído en mí cuando nadie creía en mí. No se lo he dicho ni a él. Jorge cuando han pasado cosas familiares no se ha achantado y él ha dado la cara por mí", admite Isa Pantoja para explicar su deseo de que el de Badalona le acompañe al altar. Lo cierto es que el presentador siempre ha hecho visible el cariño que tiene hacia la joven y no ha dudado en elogiar su madurez. "Al principio mi padrino iba a ser mi hermano, pero ahora quiero que sea Jorge Javier", sentencia.

Sobre la posibilidad de que Isabel Pantoja acuda a su boda, Isa pantoja asegura que está en el aire, pero no duda en que sí esté en el día más importante de su vida. Quiere que esté cómoda y por eso no va a propiciar que la tonadillera no vaya. Eso sí, tiene muy claro sus invitados y no va a ceder en dejar a personas fueras por sus enemistades con la cantante. Al igual que hizo en su día Anabel Pantoja, Isa deja claro que ella ha dado la cara por su familia en muchas ocasiones y ahora es hora que los suyos le demuestren que por un día pueden convivir en paz. "Quien quiera venir que venga, me he quedado sin menos gente", admite.

Una boda en la que no están invitados Kiko Rivera e Irene Rosales

Isa Pantoja también ha dejado claro que ni su hermano ni su mujer, Irene Rosales, están invitados a su boda. Tampoco lo están sus primos, Manuel y Alma Bollo, con los que ha protagonizado varios enfrentamientos en directo durante el paso de Asraf por 'Supervivientes'. Quiere que su madre esté tranquila y por eso tampoco ha invitado a María del Monte al enlace.