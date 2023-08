La petición de Alba Díaz tras la grave cogida de Manuel Díaz 'El Cordobés'

Este sábado, 12 de agosto, Manuel Díaz 'El Cordobés' sufría una grave cogida en la plaza de toros de Huesca por la que ha sido intervenido de urgencia. El médico que firmaba el parte médico apuntaba que el pronóstico era grave pues la cornada había sido en el muslo. Horas después de que el toro voltease al diestro, su hija mayor, Alba Díaz, lanzaba una petición en sus redes sociales con la que dejaba entrever la gravedad de los hechos.

Alba Díaz ha utilizado sus redes sociales para pedirle a alguno de sus seguidores que le pusieran una vela a la Virgen del Rocío tras la grave cogida que había sufrido su padre, Manuel Díaz 'El Cordobés'. La joven se ha aferrado a la fe ante los primeros momentos de incertidumbre que pasaron desde que el toro volteó al diestro hasta que se hizo público el parte médico. La influencer preguntó si alguno de sus fans se encontraba en El Rocío. No explicó el motivo de su súplica, pero todos entendieron que era para que le pusieran una vela.

"Ya tienes encendidas las velas!!!", le contestó una seguidora y provocó que Alba Díaz se emocionara. "No os merezco, de verdad que no. Es que ni me ha dado tiempo a pedir el favor. No sé cómo agradecer esto", aseguraba la hija del diestro. Alba Díaz vive con intranquilidad este momento, aunque se sabe que 'El Cordobés' está estable. El hermano del diestro ha explicado que ha pasado la noche sin fiebre, un indicativo muy positivo. Su apoderado, Alberto García, también ha hecho público que ve al torero "relativamente bien". Ahora mismo, el marido de Virginia Troconis se encuentra en el hospital de San Jorge de Huesca a la espera de que este lunes sea trasladado a Sevilla.

El grave pronóstico de Manuel Díaz 'El Cordobés'

Manuel Díaz 'El Cordobés' era volteado por el primer toro de la tarde, perteneciente a la ganadería de Salvador Domecq, y recibía "una cornada en el triángulo de Scarpa derecho, con un trayecto superior externo y otro inferior interno de 20 centímetros, de pronóstico grave". Según el parte médico, que firma el doctor Enrique Crespo, también ha sufrido una herida en el segundo dedo de la mano izquierda "con una fractura conminuta (en la que el hueso se rompe en dos o más fragmentos) de falange media, con severo traumatismo en partes blandas y lesión también en la arteria colateral radial y de la polea A2". No tuvo tiempo de reaccionar después de que el animal cambiara de rumbo y era su cuadrilla quien salía rápidamente a ayudar al diestro. Era él mismo quien salía a pie de los ruedos y se dirigía a la enfermería.