Las personas del entorno de Daniel Sancho que declararán en el juicio

Daniel Sancho tratará de defender su versión ante el juez el próximo año. Para ello contará con una lista de 27 testigos, entre los que incluso habrá personas protegidas. Un futuro poco halagüeño tras confesar él mismo el crimen de Edwin Arrieta ante la policía y que incluso podría conllevar la pena de muerte para él. Aunque todavía quedan cuatro meses para que dé comienzo el juicio, lo cierto es que se van conociendo algunos detalles, entre otros, cuáles son los testimonios que él planea aportar en las semanas más cruciales de su vida, aquellos que podrían beneficiarle antes de que un juez le pueda privar de su libertad, quién sabe si para siempre.

Daniel Sancho contará con amigos como testigos en Tailandia

Numerosos datos, documentos y nombres han sido aportados por su abogado, aunque no todos cumplen con los requisitos del juez. Y es que, según se ha revelado, se ha entregado una relación de pruebas en inglés, por lo que no han sido aceptadas y se ha exigido que se entreguen traducidas al tailandés. No es lo único que ha podido ver, ya que también se ha negociado el número de testigos que pasarán por el estrado en la corte de Samui. Ya sea de la fiscalía, la familia de Edwin o del propio Sancho. Mientras este martes se supo que por parte de la fiscalía tailandesa declararán, entre otros, 15 policías a los que Daniel confesó lo sucedido con el cirujano colombiano.

Ahora se ha sabido quiénes serán los que viajarán a Tailandia para revelar su vivencias junto a Sancho, pues están obligados a hacerlo in situ. No les quedará más remedio que recorrer miles de kilómetros si quieren apoyar al hijo de Rodolfo Sancho en una situación de este calibre. Serán amigos y personas del entorno de Daniel, además de un psicólogo, un médico forense español, una médico forense de Tailandia y otros que se cruzaron en su camino durante sus vacaciones en Phangan los que prestarán declaración.

Daniel Sancho vivirá entonces días difíciles, no solo por lo que podría conllevar, sino porque también tendrá que verse con los padres de Edwin Arrieta. Está previsto que los progenitores de la víctima testifiquen ante el juez y expliquen qué sucedió en las horas previas a descubrir que su hijo había fallecido. Cabe recordar que Daniel mantuvo una conversación a través de redes sociales con Darling, a quien envió varios mensajes a través de Instagram. Los mensajes se publicaron y se conocieron en su totalidad tras la visita de la colombiana a 'Mañaneros', la que fue su primera y última entrevista en televisión.

Han sido pocas, poquísimas las ocasiones en las que hemos tenido la oportunidad de verle tras lo sucedido. Una frente a un ordenador y otra recientemente cuando llegó a la corte tailandesa para conocer la fecha del juicio. Quiso pasar desapercibido, pero no pudo evitar llamar la atención de las cámaras. Visiblemente más delgado y con su cabello corto fue pillado en el coche policial que le trasladaba desde la cárcel de Koh Samui en la que está en prisión preventiva. Si bien en ciertos momentos tuvo la mirada perdida, en otros muchos fijó la mirada para saber cuántos reporteros había y qué impacto estaba teniendo su caso.

Durante unos 15 laborables Daniel Sancho deberá salir de la prisión para acudir al tribunal en el que se le juzgará. Entonces, se recordarán todas sus declaraciones y la actitud demostrada ante la policía, a quien inicialmente confesó lo sucedido con Edwin tras su muerte. "Soy culpable, pero era un rehén de Edwin, me tenía en una jaula de cristal, me hizo romper con mi novia, destruir la relación, y me sentía desesperado", fueron sus palabras. Una declaración que encajaría con la posición de la Fiscalía, tal y como demuestra el informe en el que plasmaron sus conclusiones, las cuales han sido también compartidas por la policía. "Daniel Sancho mató a Edwin Arrieta intencionadamente con premeditación y enterró, ocultó, trasladó y destruyó el cadáver", decían en el escrito.

Aunque Daniel ha cambiado de versión en varias ocasiones, una actitud poco recomendable por los abogados, ahora se centra únicamente en una. El nieto de Sancho Gracia asegura que Edwin intentó abusar sexualmente de él, lo que desató una fuerte pelea entre ellos. Una monumental bronca que, según sus palabras, terminó con un golpe accidental en la cabeza de Edwin. En este momento se confirma que ha comenzado la cuenta atrás para él, unos días en los que los nervios están a flor de piel.