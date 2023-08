La persona tras el "renacer" de Patricia Cerezo, ex de Ramón García: su novio ingeniero

El pasado 24 de julio regresaba a los hogares españoles el mítico 'Grand Prix'. Lo hacía renovado, pero sin perder la esencia del formato. Ramón García volvía a ejercer de maestro de ceremonias y conseguía triunfar por todo lo alto provocando que La 1 de TVE arrasara en audiencias. Un rotundo éxito que ha puesto al presentador en el punto de mira, así como al resto de su familia. Entre ellos, a su exmujer, Patricia Cerezo. Al mismo tiempo que el vasco volvía a ponerse al frente del programa del niño y el abuelo, la periodista daba un paso al frente y comenzaba su etapa como colaboradora de televisión. Un renacer que tiene un gran culpable: su novio ingeniero, Kiko Gámez.

Durante los 25 años de relación con Ramón García, Patricia Cerezo disfrutaba de la vida desde un discreto segundo plano, de forma discreta. Poco o nada sabíamos de ella, salvo las contadas ocasiones en las que el presentador hablaba de su vida privada. Siempre bromeaba con que era la "consorte". Tras su separación del padre de sus dos hijas, la periodista ha dado un paso adelante y se mueve como pez en el aire por los diversos programas de televisión.

Actualmente podemos ver a Patricia Cerezo de colaboradora de 'Así es la vida'. Antes, la vimos en 'Ana', el especial que hizo Telecinco sobre la nueva maternidad de Ana Obregón, en el ya cancelado 'Plan de Tarde' de Toñi Moreno, en 'Boca de todos', 'Juntos' de Telemadrid, así como de invitada en 'Pasapalabra'. Un nuevo renacer con el que confirma que está pasando por uno de los mejores momentos de su vida y que está aprovechando al máximo el nuevo capítulo de su vida.

Una relación discreta con Kiko Gámez

En esta nueva etapa Patricia Cerezo no está sola. El corazón de la periodista lo ocupa el ingeniero de telecomunicaciones Kiko Gámez, con el que hasta ahora ha mantenido una discreta relación. El empresario es el director de Tuenti, empresa que ahora pertenece a Telefónica. Es uno más dentro de la familia de ella y ésta no duda en gritar a los cuatro vientos su amor por él. En concreto, es muy habitual verla compartir algunos de los planes de pareja de los que disfrutan: desde desconectar recogiendo olivas hasta un concierto de Aitana. La ex de Ramón García llegó a reconocer que jamás pensó que se volvería a enamorar, pero el destino le tenía preparado otro plan. Su relación avanza a pasos agigantados y está más que consolidada. Tanto es así que el ingeniero es uno más dentro de su pandilla de amigas.