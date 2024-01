Una persona del círculo de Juan Ortega habla de cómo está mentalmente tras su no boda

Vídeo: Europa Press

Juan Ortega este miércoles 17 de enero volvió a dar plantón. Cuando no han pasado todavía de su no boda con Carmen Otte, el torero no se personó en una cita en la que había una gran expectación. Estaba previsto que asistiera a la presentación del cartel de la corrida de toros de Valdemorillo, pero prefirió no asistir. Se aseguró que estaba centrado en el entrenamiento y que debía tener su cabeza fuera de cualquier polémica, pero ¿qué opina quien bien lo conoce sobre su momento actual? Víctor, empresario taurino de la Feria de Valdemorillo, habló largo y tendido sobre él. ¡Dale al play y descubre todas sus declaraciones!