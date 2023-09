Pepón Nieto, destrozado tras la muerte de su padre

A través de un significativa imagen y junto a unas tiernas palabras, Pepón Nieto ha querido hacer partícipes a sus seguidores de la triste noticia de la muerte de su padre. "Adiós papaíto. Solo espero llegar a ser un buen hombre como tú ❤️", afirmaba. El progenitor del actor, José Nieto Navas, falleció el pasado 21 de septiembre en Marbella, su ciudad natal.

El muro del intérprete enseguida se ha convertido en un improvisado libro de condolencias. Amigos anónimos y rostros conocidos, todos le enviaban un cálido mensaje en este delicado momento. "Mucho amor para ti y los tuyos Pepón", le decía Juana Acosta. Mientras que Alejandro Sanz escribía: "Un abrazo enorme querido. Te acompaño en el sentimiento". Vicky Martín Berrocal solo atendía a decir: "Ohhhhhhhh lo siento corazón mío" y Natalia Verbeke enviaba todo su "cariño en este momento tan duro". Pepón Nieto ha compartido una foto en la que su mano sostiene con ternura la de su progenitor. José Nieto Navas fue despedido por sus familiares y amigos en una misa funeral íntima celebrada en el cementerio de San Bernabé de Marbella este viernes, 22 de septiembre.

Pepón Nieto, muy unido a su padre

El actor estaba muy unido a uno de los principales pilares de su vida. Así lo confesó durante el ciclo 'Málaga, ida y vuelta' el pasado mes de enero cuando recordó que su primer viaje de Marbella a Madrid lo hizo junto a su padre. "Mi padre me dijo: '¿Pero cómo vas a ser actor con lo feo y gordo que eres?' No lo hacía con ninguna maldad, lo decía un tío que tenía un bar y cuyo hijo le confesó que quería ser actor; en aquel momento los que triunfaban eran resultones". En el marco de aquella charla también explicó que sus padres nunca le había coartado en nada referente a su profesión. "Siempre he sentido que estaban orgullosos de mí".

A sus 56 años, Pepón Nieto cuenta con una dilatada trayectoria en el mundo de la interpretación que arrancó con su primer gran papel en televisión gracias a la serie 'Periodistas'. Ha recibido distintos premios, entre ellos, el Premio Ercilla de teatro por 'La cena de los idiotas'. Respecto a cómo recibe la noticia de los galardones, reconoce que le gusta por la ilusión que despierta en los distintos miembros de su familia. "Me hacen más ilusión los premios por la llamada de mi hermana, la cara de mi madre o mis amigos que por mí mismo".