Pepe Navarro se distancia de Bertín Osborne con dardo incluido a Ivonne Reyes

Vídeo: Europa Press

Pepe Navarro se ha convertido en protagonista involuntario de la actualidad tras las fuertes palabras de Bertín Osborne sobre su paternidad. El nacimiento del séptimo hijo del intérprete de 'Como un vagabundo' con Gabriela Guillén continúa marcado por la polémica. Todavía resuenan las duras declaraciones que concedió Bertín al respecto a la revista 'Hola'. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", sentenció con toda la contundencia del caso. Eso sí, subrayó que no negará la manutención económica que le corresponde legalmente si las pruebas genéticas a las que se va a someter revelan que hay vínculo entre él y el bebé. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas", añadía.

Por su parte, Gabriela Guillén ha vuelto a la carga y se ha sentado en el plató de 'De viernes' para contar su verdad como nunca antes. Una entrevista que dará mucho de qué hablar y promete marcar un antes y un después en la guerra entre la fisioterapeuta y su expareja. “La reacción de él fue que me dijo una palabrota. ‘No me jodas’ o algo así. Pegó a la ventana y se puso como muy violento”, confiesa la recién estrenada mamá en el adelanto que ha compartido Mediaset sobre su paso por el programa. “Me dijo que si quería tener a mi hijo que él me iba a apoyar, pero que nuestra relación no podía seguir. Dijo: ‘Si tienes al bebé, nuestra relación no puede seguir. Pero si no lo tienes, nuestra relación sigue’”, continúa explicando sobre los motivos de su distanciamiento con Bertín Osborne.

Pepe Navarro se defiende y explica por qué su situación no tiene nada que ver con la de Bertín Osborne

No quiere ni comparte que se le compare con Bertín Osborne. Para Pepe Navarro su situación personal dista mucho de la del artista. "Yo no puedo hablar de eso. No conozco las situaciones", ha comenzado explicando cuando le han preguntado sobre el tema. En su defensa, no ha dudado en cargar contra su expareja Ivonne Reyes, con la que protagonizó una dura batalla legal por la paternidad del hijo de la venezolana. "Yo puedo hablar de lo mío y lo mío es que esta señora, Ivonne Reyes, miente. Es duro llevar en la vida una mentira tan grande como es la que ella está manteniendo. Las pruebas se han publicado, se han pasado por todos lados y debería rectificar un poquito", añadía.

El periodista ha aprovechado el momento ante las cámaras para dar la cara por Mar Flores, como ya hiciera Alessandro Lequio. Aunque son viejos conocidos, ambos se han vuelto a reencontrar en televisión a propósito del 'Desafío', el nuevo concurso de Antena3 en el que participan. Ante la inminente emisión de la entrevista de su hijo, Carlo Costanzia, en la que relatará su traumática infancia, Pepe Navarro se ha mostrado rotundo. "Mar es una mujer con una cabeza muy bien puesta, muy bien amueblada y con una fuerza de voluntad extraordinaria. Me parece que es una persona con la que yo me he llevado muy bien y con la que espero mantener una amistad larga y seria, contundente con el tiempo", ha dicho.