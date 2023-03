Pepa Gea, mujer de Carlos Herrera, recibe un premio feminista y lo dedica a sus hijas

Pepa Gea es una de las galardonas por la Comunidad de Madrid con un 'Reconomientos 8 de marzo'. Esta misma mañana, con motivo del Día Mundial de la Mujer ya celebrado el Consejo de Gobierno de la institución otorga estos a figuras femeninas relevantes en diversos ámbitos de impacto para la sociedad. La periodista de Onda Cero, que recientemente se ha casado con Carlos Herrera, ha sido premiada en la categoría de Comunicación. Acudió al acto de entrega en la Real Casa de Correos con una amplia sonrisa y le dedico su discurso a sus hijas. Como su gran apoyo, está muy feliz de que las cosas para las mujeres ahora sean distintas, que ahora "sí van a poder ser lo que quieras y no lo que les dejen".

En su discurso también ha querido mandar un mensaje. Quiere dejar claro a todos que la mujer debe tener su espacio, que "no hay que celebrar el 8M, hay que hacer el 8M todos los días". La presentadora de radio acudió a la cita con un elegante conjunto. Este, como puedes ver en las fotografías que traemos, estaba conformado de camisa negra y pantalones color beige. Concepción Dancausa les ha entregado a ella y a las otras seis premiadas el trofeo en forma de estrella y el pin conmemorativo de la causa. Por el gran escenario con un fondo llamativo azul han pasado otros rostros como Alejandra Kindelán, primera mujer en presidir la Asociación Española de Banca.

Actual presentadora y directora del espacio de radio 'Más de Uno Madrid', lleva más de 20 años dedicados a las ondas. Por ello ha recibido otros premios como la Antena de Plata en el año 2006 y 2022, otorgado por la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid. Compagina esta faceta periodística con la docente a nivel universitario, otro de los aspectos que también resaltan en este reconocimiento. Su voz ha aparecido en anuncios publicitarios como para la marca de coches 'Renault'.

Pepa Gea y Carlos Herrera, una sólida historia de amor

A finales de enero de este año Pepa Gea y Carlos Herrera compartían la felicidad que sentían después de viajar a Nueva York. En diciembre de 2022 ambos pusieron rumbo a la ciudad de los rascacielos donde aprovecharon para darse el sí quiero. "Comparto gustosamente con vosotros está instantánea", comentaba el presentador. Ambos se conocían de muchos años por compartir profesión pero no fue hasta 2019 que iniciaron un noviazgo. En 2011 Carlos Herrera ponía punto y final a su matrimonio de más de 20 años con la periodista Mariló Montero y no fue hasta después, cuando volvieron a coincidir, que comenzaron.

Son siempre muy discretos y así lo demostraron con la celebración de este enlace civil fuera del país. Después llegó el turno de celebrarlo con los más cercanos. Para ello optaron por la tan especial noche de Fin de Año y la finca, propiedad del presentador, situada en El Rocío. No ocultan, ni mucho menos, su felicidad y, cuando son preguntados por los reporteros, bromeaban incluso con ellos. "¿Cómo me veis?", respondía él muy sonriente cuando le pedían más detalles de la celebración y el paso que acababa de dar. Ella ha sido más abierta y, cuando le preguntaron por la relación que mantenía con los hijos de su marido, Rocío Crusset y Alberto Herrera, confesaba que "son fantásticos, la verdad que muy bonito todo". Para la ex pareja de su acompañante también hubieron buenas palabras: "Hemos trabajado juntas...hasta nos tenemos respeto profesional".