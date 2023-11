Joaquín Torres, el arquitecto de los famosos, es uno de los pesos pesados de la nueva temporada de 'Espejo Público'. Días después de que se despachara largo y tendido sobre Cristina Tárrega, el empresario se ha dirigido a Carmen Lomana, compañera de cadena. La socialité considera que Joaquín se mete en demasiados jardines, unas declaraciones que no han sentado del todo bien a este experto inmobiliario que diseñó la exclusiva urbanización de La Finca, en Madrid. "Soy comentarista. Hace tiempo que retiré el poder a la gente que quiere hacerme daño", respondía molesto. Un cruce de palabras en el que de repente aparecía el nombre de Penélope Cruz, a quien Joaquín Torres diseñó una vivienda en la capital y sobre cuyo proyecto se confesó abiertamente, algo que no ha gustado en absoluto a la musa de Pedro Almodóvar. Aunque para él fue algo anecdótico, a la actriz le ha sentado como un tiro, prueba de ello, que le haya enviado un burofax.

La advertencia de Penélope Cruz y Javier Bardem a Joaquín Torres

"He recibido esta semana un burofax de Penélope Cruz y Javier Bardem. ¿Yo qué he dicho que sea ofensivo? Tengo un contrato de confidencialidad con mis clientes, que aunque no lo tuviera no hablaría de la casa de mis clientes. Me dice que me abstenga de hablar de ellos. No cuento nada porque son muy discreto", ha asegurado el arquitecto en el programa de las mañanas. Impactado porque quieran frenarle y porque le quieran prohibir mencionarles en la televisión, Joaquín Torres ha dejado claro que hará lo que él desee. Eso sí, respetando a todos aquellos que han querido contratarle.

Fue durante una de sus últimas intervenciones en el espacio presentado por Susanna Griso cuando Joaquín habló de la exigencia de Penélope y Javier en la construcción de su casa. "Habían escogido una madera de 30cm de Porcelanosa. El tono era blanco, mate, roto. Cuando estaba todo puesto, no les pareció bien y yo les dije que era el tono que se había elegido. Se tuvo que cambiar toda la madera de la casa para poner otra. Yo soy el de Porcelanosa y les digo que 'nanai, que esto es lo que hay", explicó él. Eso sí, no fue lo único que contó acerca de esta pareja exitosa de actores. Joaquín también añadió que las visitas durante la obra eran muy llamativas, ya que "había que vaciar la casa para que nadie pudiera verles". "No puedes ser los actores oscarizados de este país y que no salgas en ningún lado (...) Las visitas de obra eran terribles, tenían que vaciar la casa para que no les viera nadie", dijo.

No es la primera vez que Penélope Cruz se enfada con Joaquín Torres, el arquitecto de su casa

No es la única vez que ha nombrado a Penélope Cruz en los medios de comunicación. Cabe recordar las palabras de Joaquín Torres en el año 2011, en las cuales dejó caer que hubo ciertas fricciones con ella. En concreto, porque el arquitecto estaba ganando presencia y contando algunos detalles de los famosos con los que había trabajado gracias a su talento. "Penélope Cruz me ha hecho firmar una cláusula de confidencialidad. Yo no niego nunca la autoría de mis proyectos pero no hablo de ellos (...) Quedaron muy satisfechos de su casa pero no de mi notoriedad", dijo entonces.