Se trataba de una noche especial para los hermanos Cruz. La primera edición de los Premios Goya en la que hemos visto reunidos a los tres hermanos: Mónica, Penélope y Eduardo. Además, estos dos últimos estaban nominados. La oscarizada actriz, muy emocionada, se ha deshecho en elogios hacia su hermano pequeño para quien es su "segunda madre".

"Desde luego si él gana yo me puedo desmayar", afirmaba la mujer de Javier Bardem antes de que arrancara la gala celebrada en Sevilla. El músico estaba nominado a mejor canción original junto a María Rozalén por la película En los márgenes. "Estoy nerviosa por mi hermano. Nos llevamos once años y soy como una segunda madre para él. Es muy emocionante para mí. Le he visto crecer con la música y evolucionar. La primera vez que cogió una guitarra fue con cuatro años. Para mí sería algo muy fuerte. Para mi madre, imagínate, tener a dos hijos nominados esta noche", ha explicado Penélope Cruz. También ha reconocido que se alegraría más si el galardón se lo llevaba él. Sin embargo, ninguno de los hermanos ha podido alzarse con la estatuilla -la madrileña estaba nominada a mejor actriz de reparto por En los márgenes-.

La anécdota de Penélope Cruz

La intérprete estaba espectacular con un diseño de Dolce & Gabbana en color negro que contaba con un escote corazón, corsé y falda con tablas plisadas. Llevaba el cabello semi recogido. Además, ha contado cómo su hija Luna ha ejercido de improvisada maquilladora. "El colorete me lo ha puesto ella y lo ha hecho muy bien". Sin duda, un gesto para tener suerte durante una noche importante.

Para Mónica Cruz también se trataba de una gala muy especial. La actriz, que ha elegido para la ocasión un elegante vestido de terciopelo de Vicky Martín Berrocal, ha subrayado que estaba muy contenta por su hermano del que ha destacado su "talento increíble. Estar nominado ya es el premio". El cantante y compositor Eduardo Cruz está afincado en Los Ángeles. Ha regresado a nuestro país con motivo de la ceremonia de los máximos galardones del cine española. Una cita destacada que ha servido también como reunión de los tres hermanos Cruz.