La polémica está servida. Pelayo Díaz ha estallado en sus redes sociales después de recibir una crítica de una internauta, que trabaja como CM en Stradivarius. A pesar de que ella ha dado su opinión sobre uno de los últimos estilismos de Pelayo en su perfil privado, él ha pedido a la firma de Inditex que rescinda su contrato con ella por no respetar a los compañeros de profesión. La joven en cuestión tan solo ha compartido una imagen del estilista con un NO escrito sobre la misma. Sin embargo, esto no le ha hecho ni pizca de gracia y ha hecho que estallara en su perfil de Instagram compartiendo incluso el nombre, imagen y datos personales de la joven en cuestión a la que no le ha gustado su último look.

Pelayo Díaz ha mostrado su malestar con un extenso texto en el que dice lo siguiente: "Uno recibe muchas críticas y mucho hate en cada publicación y relativiza. No es ok pero es ok, cada uno su vida y su limitada educación. Pero gente que trabaja en la industria como esta chica (community manager de Stradivarius) dedique su tiempo a regramear mi contenido, me parece muy interesante. En esta industria, personalmente, acostumbro a mirar a otro lado, respetar y tratar de entender cuando no me gusta algo, pero jamás compartiría una imagen de algo que no me gusta con un NO gigante tratando de aleccionar a mis seguidores y al mundo de lo mal que me parece el trabajo de alguien que trabaja en digital como y", comienza diciendo.

Y añade: "Supera mis límites. Y lo peor es que no es el primer ejemplo, pero ya no me apetece ignorar el tema. Ahora voy a exponer los bullies que hay en esta industria y espero que tu jefa o jefe vea como manejas tus redes porque si así llevas tu tema personal, no me quiero imaginar cómo llevarás las de Stradivarius. ¡Qué vergüenza! Mi consejo es que dediquéis vuestro tiempo en perfiles que os gusten e inspiren, en leer, en dibujar, en ver pelis, en TRABAJAR y no en lo que os haga actuar desde el odio".

En una segunda imagen, capturada del perfil de la chica, también ha escrito lo siguiente: "Chicxs no seáis haters. No os creáis que es lo que mola. Nadie quiere un hater en su empresa, nadie quiere un hater como empleado. Nadie quiere oírte quejándote y rajando todo el día. Eso solo habla de ti, de tus inseguridades, y de que no te gusta tu trabajo, en el cual no te va muy bien porque recordad amor: La gente con éxito no tiene tiempo para estas cosas, la gente con éxito está siempre trabajando o en St. Barth. Y si no sabe lo que es St. Barth entonces deberías estar currando, no odiando. Besitos".

Sin embargo, la cosa no ha quedado ahí. También ha compartido una reflexión de la joven en la que ha escrito lo siguiente: "Dedícate más tiempo". Un mensaje que ha capturado el estilista y ha publicado en su perfil de Instagram junto al siguiente texto: "Dedícate más tiempo publica la tía. Sí, el tiempo que vas a dedicar a buscar un trabajo nuevo a partir de mañana", ha sentenciado. Una reacción que ha sido muy criticada en el perfil del pajarito, en el que muchos acusan a Pelayo Díaz de exigir el despido de una persona por tan solo comentar su look, después de que haya sido lo que él ha hecho en televisión durante años.