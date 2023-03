Pedro Piqueras aceptó la propuesta de Jesús Calleja de viajar hasta la isla de La Palma para un nuevo capítulo de 'Planeta Calleja'. El director de los informativos de Telecinco y presentador de los mismo ha visitado algunas algunas zonas de la isla de La Palma aún restringidas por emanaciones de gases, cenizas y altas temperaturas tras la erupción volcánica que azotó la isla en 2021. Esta zona es un lugar muy especial para Pedro Piqueras: ha pasado allí muchos veranos y tuvo además la ocasión de cubrir en directo los primeros días de la erupción del Cumbre Vieja. Durante su charla con Jesús Calleja se ha sincerado sobre algunos aspectos de su vida, de los que no es muy dado a hablar públicamente, como sus relaciones amorosas.

Una conversación que ha comenzado con el presentador diciendo "voy hablar de un tema que sé que te gusta mucho". "¿Qué es?", le preguntaba sorprendido Piqueras. "Nadie sabe nada de ti. No sé si estás casado o tienes hijos o qué". Tras esta petición, el presentador de los informativos ha dado algunos detalles de su vida: "No es que nadie sepa nada ni quiera que se sepa. Bueno, yo estuve casado y ahora tengo otro tipo de relación no matrimonial", cuenta refiriéndose a su relación con Esther Barriga, licenciada en Farmacia por la Complutense y en Veterinaria por la Universidad Alfonso X El Sabio. Una relación que comenzó tras su separación con Ana, con quien tiene su único hijo, Curro, que actualmente tiene 38 años.

Pedro Piqueras revela el motivo por el que no es muy dado a hablar de su vida sentimental: "Es que establezco a veces un muro que yo creo que es por proteger a las personas que están conmigo. La verdad es que los que llevamos muchos años en esto, hemos establecido esa especie de muro. Matías Prats, Ana Blanco... que son los que más llevamos en esto, yo creo que poco se sabe de nosotros", cuenta. "Igual que mis amigos no se les conoce. Tengo a mis amigos de Albacete de toda la vida que ni les importa si quiera si soy conocido o no, si tengo un trabajo de los que son públicos. Lo que les interesa es que hablemos de las mismas chorradas que hemos hablado toda la vida", ha dicho mostrando su lado más cercano.

El presentador también ha recordado cómo fue su infancia en Albacete: "Nací en una zona que ya era como el extrarradio. Detrás solo había huertas. Nosotros teníamos gallinas y un cerdo. En aquella época era lo normal para la supervivencia. Al cerdo lo llamaban la alcancía del pobre. Mi padre fíjate no me echa broncas por nada. De niño era un poco, al principio muy de misa y esas cosas. Era muy buen chico", recuerda. Además, asegura que su amor por la información la tiene desde siempre: "Hacía periódicos en el colegio. Hice un curso de periodismo cuando tenía 15 años pero yo me matriculé para periodismo a los 18 años pero no pude ir y empecé a trabajar en un periódico en Albacete".

Durante su charla, Jesús Calleja le ha preguntado por su edad: "67 años", ha respondido Piqueras. "Ya deberías estar jubilado", continuaba diciendo el presentador. "Debería estar jubilado. Teóricamente sí. Cada vez que lo pienso me da un poco de pereza. Tengo la fortuna de trabajar en algo que me gusta. Creo que me tendrían que echar", ha dicho entre risas.