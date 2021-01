«Los trabajadores no sabemos siquiera cuándo o cómo podremos salir hacia nuestras casas», aseguraba el presentador de ‘Informativos Telecinco’.

Filomena, la borrasca que está causando estragos en toda España, está dejando una nevada histórica en Madrid, así como otras ciudades. El temporal ha provocado el colapso de la capital española dejando más de 400 carreteras afectadas, 60 cerradas y decenas de personas atrapadas debido al bloqueo. Entre los ciudadanos que no pueden moverse se encuentra Pedro Piqueras, quien durante los ‘Informativos Telecinco’ ha asegurado que tanto él como sus compañeros tendrían muy difícil abandonar las instalaciones de Mediaset debido al temporal.

Mientras que explicaba que se habían producido cortes de carreteras y los desplazamiento por la M-40, Pedro Piqueras hacía hincapié en la imposibilidad de que pudiera regresar a su domicilio. «La situación es tal que en estos momentos, por ejemplo, hay centros de trabajo como este en el que los trabajadores no sabemos siquiera cuándo o cómo podremos salir hacia nuestras casas. No somos muchos a estas horas, pero formamos parte de las consecuencias de esta gran nevada”, decía mostrando así su preocupación y daba paso a José Rocamora, el reportero que se encontraba en las inmediaciones de la cadena.

“Podemos decir que nos hemos quedado atrapados en nuestro lugar de trabajo y no es un mal sueño. Ahora mismo, sacar el coche del parking ya sería difícil, pero es que circular es imposible. Por aquí no pasa ningún coche y más allá está la M-40, que ya presenta bastantes complicaciones, por lo que parece que el temporal va a fomentar el compañerismo esta noche entre los que nos hemos quedado aquí”, aseguraba el reportero del servicio informativo mientras que mostraba imágenes del parking de Telecinco completamente cubierto de nieve.

“Vamos a ver qué pasa. Sin embargo, no nos podemos quejar. Nosotros estamos en dificultades para mancharnos, pero el que realmente está aislado es un hombre en plena montaña de Cantabria”, finalizaba Pedro Piqueras antes de dar paso al siguiente tema.

Los colaboradores de ‘Sálvame’ también atrapados en Mediaset

El temporal también ha afectado de lleno a los trabajadores de ‘Sálvame’, quienes durante la última hora del programa veían con preocupación e inquietud su regreso a casa. Lydia Lozano confesaba estar agobiada después de que se cortara la M-30 debido a la imposibilidad de poder circular debido a la nieve. «Un amigo mío se acaba de estampar por el hielo en el Paseo de la Castellana. Me dice que se ha resbalado al volver a casa. Es que no nos da tiempo a volver», contaba Lydia Lozano apurada.

Por otra parte, Belén Esteban se mostraba nerviosa después de haber llamado por teléfono a su marido, Miguel Marcos, para saber cómo estaban las carreteras de acceso a Paracuellos del Jarama. «Estoy preocupada, yo no vivo en Madrid capital. Me da miedo no llegar a mi casa. Te lo digo sinceramente. En Madrid hay atasco, pero llegas. Si está la carretera cerrada, ¿qué hago? ¡Que yo tengo familia, el azúcar, la insulina», explicaba.

Mila Ximénez insistía en que quizá debía ponerse en contacto con algún amigo para que se fuera con ella a casa para no estar sola ante la nevada. Al mismo tiempo, Kiko Matamoros recordaba cómo estaban las principales carreteras de acceso a Madrid. El de Badalona insistía: «Lo que podemos hacer es aguantar, aceptación. Vamos a ver si no hay problemas. ¿Para que preocuparnos si no podemos hacer nada?». Por último, bromeaba: «Belén, quiero tranquilizarte porque hemos encontrado la solución. Esta noche la vamos a pasar con Maite Galdeano en su pisito… Nos tenemos que quedar encerrados aquí, así que nos podemos quedar toda la noche juntos».

Sin embargo, las palabras del colaborador preocupaban aún más a su chica, Marta López Álamo, quién mostraba su preocupación desde el salón de su casa ante el hecho de que su pareja no volviera a casa por el temporal. «Espero que mi novio pueda volver a casa. Me ha llamado Kiko diciendo que cree que no viene, es muy heavy. No entiendo que haya gente atrapada en la carretera porque no se ha previsto… Le están buscando un hotel en Mediaset. No es broma. Voy a la ducha y a prepararle la cena calentita, solo espero que la gente sin hogar tenga un sitio donde calentarse», se desahogaba la modelo a través de sus historias de Instagram.