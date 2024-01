Paz Padilla, tachada de “hipócrita” tras empapelar toda su casa por el Día de Reyes

Paz Padilla es una gran amante de la Navidad, algo que le ha inculcado a su hija, Anna Ferrer. En este Día de Reyes, como ya lo ha hecho en años anteriores, la presentadora le ha dado una sorpresa a su hija decorando su casa para este momento tan señalado en el calendario. En esta ocasión, ha ido un paso más allá y ha empapelado toda la casa con papel de regalo verde, algo que ha dejado sin palabras a la joven. Un gasto de envoltorio que ha llamado la atención de todos y que ha provocado la crítica de muchos internautas.

Anna Ferrer ha recibido los regalos por el Día de Reyes con su casa completamente envuelta en papel de regalo verde. No solo eso, en el salón también se podía ver algunos elementos navideños hechos a mano por Paz Padilla, como por ejemplo varios cascanueces gigantescos. Todo el gran salón y la cocina estaban completamente camuflados (muebles incluidos). No había ningún rincón que no quedara libre del manto verde. "Feliz Día de Reyes!!!!! Este año se han vuelto locos y han envuelto toda la casa. @paz_padilla se supera cada año. Hasta los cascanueces están hechos a mano… una locura!!!!!!!!! Gracias por llenarnos de ilusión cada año, te quiero", escribía la influencer. Este gasto de papel ha llamado la atención de todos y ha provocado una fuerte reacción en el universo 2.0. Muchos internautas han criticado a la presentadora y la han tachado de "consumista" e "hipócrita".

"Ya reduzco yo el gasto de papel cuando esté moqueando, tranquilos", comenta una persona. "Que derroche de papel... luego llora mirando un árbol milenario", le recuerda otro seguidor. "Esto es puro consumismo. Con los niños que hoy no podrán recibir nada o quizás algún regalo de Cáritas o cruz roja", señala otra internauta. "Me parece fatal, con la que tenemos encima y alardear tanto", opina otro usuario. "Luego que les ha cambiado la vida el viaje al Amazonas… no sé quién le puede tomar el mensaje anticonsumista a estas personajes", se puede leer también. "Entonces, ¿qué tipo de persona es? ¿La que va de humilde en 'Te falta un viaje'? ¿O la que despilfarra tanto papel? No le quito mérito a lo que hace, pero hay que ser consecuente con lo que se dice", le dedican. "¿Por la mañana empapelamos gilipolleces y por la tarde vendemos bolsos sostenibles?", le han echado en cara.

Paz Padilla tiró la casa por la ventana para decorar toda su casa en Navidad

Previamente, Paz Padilla ya había preparado su casa para dejar a toda su familia sin palabras. Así dejó su jardín con todo tipo de elementos decorativos: una puerta con forma de regalo, un buzón para mandar las cartas a Papá Noel, estrellas luminosas, bastoncillos de caramelo... y no podía faltar el propio Santa Clausacompañado de sus tres renos.