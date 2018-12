Paz Padilla, sorprendida con la cantidad de regalos que recibe su hija Anna

Paz Padilla no para. A pesar de que es una de las presentadoras de uno de los programas de más éxito de la televisión, también tiene tiempo para cumplir con uno de sus sueños: el teatro. Desde hace unos meses, Paz está de gira con su obra ‘Desatadas’, que le está permitiendo conocer numerosos lugares de nuestro país.

Leer más: La gran preocupación de Paz Padilla por su hija en Londres

Esta gira le obliga a pasar algunos fines de semana fuera de casa, aunque su hija Anna Ferrer no duda en acompañarla siempre que puede. Paz Padilla ha tenido la suerte de disfrutar estos días del buen tiempo en Canarias, donde ha llevado su obra de teatro: “Muchas gracias Maspalomas por este cariño y por estos días tan fantásticos”, declaraba emocionada en una de sus últimas publicaciones.

Durante el viaje de vuelta, que ha aprovechado para descansar, se ha encontrado con una sorpresa, que no ha dudado en compartir con sus seguidores: “Volviendo a Madrid desde Canarias, todo el vuelo he estado dormida y al despertar me he encontrado este mensaje tan gratificante. Gracias a la tripulación del vuelo de Iberia por ser tan cariñosos conmigo, ha sido precioso”, ha agradecido.

A su llegada a casa se ha encontrado con algo que no se esperaba. Y es que su hija Anna Ferrer, que triunfa en Instagram con más de 258.000 seguidores, no para de recibir paquetes en casa. La presentadora no ha dudado en compartir un vídeo en el que demuestra cómo está el cuarto de su hija:

Más contenido .....