Paz Padilla alucina con el apodo con el que Anna Ferrer llama a su novio

Madre e hija se embarcan cada semana en una nueva nueva aventura en 'Te falta un viaje', donde además de descubrir el mundo, se descubren aún más la una a la otra (si cabe). Aunque Paz Padilla y Anna Ferrer han demostrado en múltiples ocasiones llevarse y conocerse de maravilla, todavía hay cosas que a la presentadora se le escapan de su hija. Así ocurría en la última entrega del programa de Cuatro, cuando mientras recorrían Marruecos, Paz Padilla descubría el divertido apelativo con el que Anna llama a su novio, y no podía evitar romper a reír: "¿Qué le has dicho?", preguntaba anonadada tras escuchar el audio que su hija mandaba a Mario.

Paz y Anna llegaban a un pueblo marroquí muy auténtico, Ait Ben Hadu donde se vieron obligadas a alejarse de los móviles, ya que el pueblo no tenía cobertura. Así que Anna quiso 'despedirse' de su chico y mandarle un mensaje avisándole de su desconexión durante 24 horas: "Culo, voy a estar desconectada total pero me voy a acordar mucho de ti, te quiero". Unas palabras que dejaban boquiabierta a Paz: "¿Le has llamado culo?", a lo que ella confesaba que sí, así llama a su chico de forma cariñosa: "Culo o culi". Un apodo que ha desatado las risas de su madre: "¿Que le llamas culi a Mario con lo grande que es? Chica, estás enamorada", decía entre risas.

Y así es, Anna Ferrer está enamoradísima de su novio Mario, con quien ha confesado haber descubierto lo que es el amor real. "Llevo muchos días sin hablar con él", confesaba en el programa, y es que las horas de rodaje y las aventuras de su viaje no le permiten estar tan conectada como le gustaría. "Por Dios, qué cosa tan bonita, voy a llorar", le decía irónica su madre.

Hace solo unos días viajaban juntos a Nueva York, cumpliendo así un sueño para Anna: "Nueva York con mi persona favorita en Navidad, sueño cumplido", confesaba ella misma en sus redes sociales. Además, la 'influencer' vive otro gran sueño desde que se compró su propio piso el pasado noviembre: "Aún no me creo que estas cuatro paredes vayan a ser mi nuevo hogar, el sitio donde voy a vivir muchas nuevas primeras veces, que me van a ver reír y también llorar. Esto es un sueño cumplido para mi, me hace muy feliz pensar en esta nueva etapa de mi vida", escribía en Instagram, donde ha mostrado su nueva casa en varias ocasiones, incluso decorándola para Navidad junto a su chico.