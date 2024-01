Paz Padilla sale al paso de las críticas (pero se le vuelve en su contra)

Paz Padilla no da pie con bola. Cuando parecía que quería hacer caso omiso a las críticas que ha recibido por empapelar toda su casa con papel de regalo verde para darle una sorpresa a su hija Anna Ferrer por el Día de Reyes, su propia estrategia se le ha vuelto en su contra. Después de 24 horas sin aparecer por las redes sociales, la humorista ha querido salir del paso con una publicación en la que muestra todo el proceso de colocar el papel de regalo por todos los muebles de su casa. Sin embargo, se ha convertido en otro vertedero de críticas.

Paz Padilla hace caso omiso a las críticas y comparte el proceso de empapelar su casa

Muchos usuarios de Instagram criticaron encarecidamente la acción de Paz Padilla: que si era una "hipócrita" por hacer esto cuando promocionaba bolsos sostenibles, que si era un derroche de papel innecesario... La gran mayoría de comentarios eran negativos hacia la presentadora, pero ella parece haberlos ignorado por completo porque ha subido un vídeo en el que explica cómo ha llevado a cabo esta insólita decoración navideña: "Me alegro MUCHO que os haya gustado tanto la decoración de este año. Os resumo tantísimas horas de trabajo en este vídeo!!! Todavía tengo pegamento en las manos".

Sin embargo, los comentarios apuntan a todo lo contrario y es que a sus seguidores parece no haberles gustado tanto como ella se piensa... "Ah, que a alguien le ha gustado? A mí me ha dado una crisis de ecoansiedad", ha escrito alguien preocupado. "No ha gustado!!! Has tenido miles de críticas por gasto de papel y justo 10 días antes una entrevista hablando de la Amazona y madre naturaleza!!! Así todo contigo!! Coherencia 0", se muestra de lo más indignada una seguidora. "El gasto de papel innecesario para la tala de árboles no lo veo lógico, pero cada quien sabrá", opina un internauta. "Esta gentuza es la misma que luego hace campañas de ecologismo jajajaja hipocresía pura y dura", recuerda otro. "No es necesario tanto... no eres nada sostenible!!!", "Lo de forrar la casa entera y los muebles, para mí demasiado", y así numerosos comentarios más resaltando la falta de empatía con el planeta.

La humorista y su hija no han querido responder a estas críticas, sino que han hecho todo lo contrario. Tampoco lo ha hecho Anita Matamoros, que se ha visto inevitablemente salpicada por esta polémica. La hija de Kiko Matamoros decidió comentar la publicación y dar su opinión sobre qué le había parecido: "Simplemente WOW". Unas palabras que no han gustado nada a sus seguidores y que ha hecho que ella también reciba comentarios negativos por apoyar a la presentadora. "WOW? Menuda estupidez forrar toda la casa de papel de regalo, vaya gasto de papel para nada", le dedica un usuario. "Wow????? Wow????? Ay por favor. Cuánta ignorancia. CONSUMO RESPONSABLE son dos palabras que esta gente no conoce", dice otro internauta. "Wow por la gran estupidez... luego predica y da lecciones de vida", le reprocha otro más.

La humorista empieza el año con mal pie

Paz Padilla pensaba que iba a arrancar el 2024 de otra manera. Su programa 'Te falta un viaje' no ha cosechado el éxito que se esperaba. La primera entrega del espacio, que estaba ubicado en Ghana, parecía indicar que esta nueva apuesta de Mediaset por la humorista iba a surgir efecto: el primer programa anotó un 8,5% de share y 840.000 espectadores. Sin embargo, a medida que iban pasando las semanas, los viajes y las anécdotas que vivían la gaditana y su hija por Marruecos, México y Ecuador no enganchaban al público y continuaron alrededor del 5%. El pasado miércoles tres de enero se despidieron de la cadena con un triste 5.4% de share y solo captó a 520.000 espectadores, dificultando así su continuación en el espacio de Cuatro.