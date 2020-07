«Ha sido un año muy duro y los últimos sis meses han sido maravillosos», le ha trasladado la presentadora a Lydia Lozano.

Nuevo varapalo para Paz Padilla. Después de tener que decirle adiós a su madre, Lola Díaz, el pasado 11 de febrero, la periodista se ha enfrentado a un duro golpe: su marido, Antonio Juan Vidal, ha fallecido a los 53 años tras una batalla contra una larga enfermedad.

La actriz de ‘La que se avecina’ se encuentra desolada puesto que su marido era el amor de su vida, su media naranja y su mayor apoyo. La gaditana se encuentra apoyada en todo momento por su hija, Anna Ferrer, y ambas se están desplazando hasta Zahara de los Atunes (Cádiz) para darle el último adiós al abogado.

Unas horas después de recibir la triste noticia, una de sus amigas y compañeras, Lydia Lozano, ha explicado cómo está la presentadora. La colaboradora de ‘Sálvame’, con un nudo en la garganta, ha asegurado que la humorista está destrozada y que nunca antes la había visto llorar «de esa manera». En concreto, la periodista ha asegurado que se ha quedado sin palabras porque no sabía cómo reaccionar ante la reacción de su compañera de programa.

No obstante, Lydia Lozano ha hecho hincapié en que Paz Padilla se encuentra serena, a pesar de la difícil situación por la que atraviesa. «’Ha sido un año muy duro y los últimos sis meses han sido maravillosos’, me decía. Ella estaba preparada, la despedida ha sido preciosa… Me contaba que había momentos en ‘Sálvame’ en los que se iba a llorar detrás con su representante. Era súper aprensiva con lo del coronavirus. No quería volver a trabajar porque no podía llevar ese riesgo a casa», relataba entre lágrimas Lozano.

De la misma forma, la colaboradora de ‘Sálvame’ hacía hincapié en que la presentadora estaba preparada para la muerte de su marido y que de alguna forma, su reflexión sobre la muerte de Álex Lequio dejaba entrever por lo que ella misma estaba pasando. «Paz se ha podido despedir de él, se han estado preparando. Nunca he visto a Paz llorar de esa manera. Ahora iban camino de Cádiz, donde van a estar los restos de Antonio Juan y está con su hija», afirmaba Lozano.

«Ella ha tenido una coherencia con su vida personal y así ha gestionado este momento. Ella nunca ha querido dar detalles y ha sido siempre protectora con su familia, a pesar de lo extrovertida que es, con su entorno sí que es muy reservada. Ahora nos ponemos a recordar la forma de ser que tiene. De hecho, hace solo unos días nos pedía hacer un tik tok cuando terminó Sálvame y bailamos y reímos y jamás noté nada. Así es Paz», resaltaba María Patiño.