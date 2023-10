Paz Padilla vuelve a estar ahora en el centro de atención. La presentadora de televisión ha publicado varias imágenes desde un jet privado, mostrando algunas curiosidades de su interior. Al más puro estilo Georgina Rodríguez, la humorista enseñó los lujosos asientos, la comida gourmet o el inodoro de última generación al que tenía acceso. Un ritmo de vida que sus seguidores consideran que no encaja con ella, de hecho, han sido muchísimas las críticas contra ella. Consciente del revuelo, la gaditana se ha explicado en sus redes sociales.

"Me he montado un avión y os lo he querido enseñar porque había cosas muy graciosas como la tapa del water. El avión ni lo he pagado yo ni es mío, ni iba sola. Iba con un grupo de amigos, pero ¿qué pasa si me lo quisiera comprar? Bueno no puedo evidentemente. Ni siquiera puedo pagarme un viaje. Como si me da por ponerme un helipuerto en mi azotea...o comprarme una barca a pedales", decía enfadada. Paz Padilla no puede alcanzar a entender cómo ha recibido tantas críticas por un vídeo que ella posteó sin ninguna importancia y, sobre todo, sin pensar en el impacto que tendría en el universo 2.0.

Fuertes críticas contra Paz Padilla por subirse a un jet privado

Analizando los comentarios del post de Paz Padilla, muchos de ellos hacen mención a lo que contamina un vuelo de este calibre. "Mucho huerto ecológico, pero" o "Esto me parece una atrocidad" son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en la Red. Pero, ¿qué impacto tienen este tipo de vuelos en el medioambiente? Según cuentan páginas expertas en el tema, en solo una hora de jet privado pueden emitirse más 2 toneladas de CO2. Esto se traduce en que causan entre 5 y 14 más emisiones que un avión comercial, datos que en multitud de ocasiones han copado titulares a la par que críticas.

Paz Padilla, cabreada, explica quién le ha invitado a este avión no apto para todos los bolsillos

Quizás ajena a este dato Paz Padilla ha pedido a sus followers que se centren en su vida y no tanto en cargar contra el resto. Ni por envidia ni por nada parecido. "También hay que criticar y juzgar que te va bien en la vida...Hay que alegrarse cuando al resto le va mal y cuando te va bien hay que machacarle. ¿Alguien me lo puede explicar? De todos modos pienso que te critiquen...un alma sincera nunca te criticaría y que detrás de un crítico siempre hay un alma envidiosa. La envidia no es estar centrado en la felicidad", ha dicho. Minutos después desvelaba qué hacía en un avión y quién le había invitado a volar por primera vez en un lujo que por supuesto no todo el mundo se puede permitir. "Me ha invitado un amigo, yo no me lo podría pagar eso. La gente me ha criticado porque pensaban que me había gastado muchísimo dinero en un avión", desvelaba.

La comunicadora prefiere centrarse en aquellos que sí le apoyan, polémicas de las que ella suele huir la mayoría de las veces. "Yo siempre quiero daros las gracias por vivir conmigo y por acompañarme en mis aventuras", finaliza.

