Paz Padilla recuerda las críticas que recibió tras la muerte de su marido

"En la vida siempre te falta un viaje", así arrancaba anoche el nuevo programa de Cuatro con Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer, como conductoras y protagonistas. Madre e hija viajan a otros países para adentrarse en las distintas culturas a la vez que estrechan más sus lazos (si cabe) y nos dejan ver cómo es la relación que las une entre confesiones, risas y lágrimas. Su primera parada ha sido Ghana, donde han querido asistir a un funeral para comprobar cómo se vive la muerte en este país. "En Ghana todas las etapas de la vida son una celebración", les explicaba su guía local, y así, precisamente, vivió la propia Paz Padilla el funeral de su marido Antonio, algo por lo que fue duramente criticada.

"Murió mi madre, cuatro meses después, mi marido, mi Antonio, el amor de mi vida. A la semana se muere mi suegra y al mes el abuelo de Ana", empieza explicando la humorista, "me tuve que enfrentar a cuatro despedidas de golpe y surge un proceso vital en mi vida. Entonces empiezo a ver que hay muchas culturas en las que celebran la muerte de otra forma, lo por lo bien que esa persona ha vivido, celebrando que ha tenido una vida plena y que estamos todos los que lo hemos querido y lo vamos a despedir como se merece", señala. Y eso fue, precisamente, lo que hizo para despedir al amor de su vida. "Pero cómo hago para que todos los que están allí llorando desconsoladamente lo entiendan. Pues preparé un monólogo en homenaje a él, a su vida, que vamos a estar tristes por su ausencia pero su vida ha sido plena y muy bonita", explica en 'Te falta un viaje'.

Sin embargo, su gesto no fue entendido por todos: "Fui muy criticada porque la gente frivolizó y pensó que me tomo la vida muy en broma, y no es así, yo me tomo la vida muy en serio", señala Paz. "Por eso quiero que mi hija aprenda de la vida y de otras culturas para que vea que la vida no es fácil, viajar te hace salir de tu zona de confort".

Anna coincide con su madre: "Su forma de vivir el duelo ha sido diferente a lo que estamos acostumbrados, pero la muerte es algo muy cultural y aquí nos alejamos de ella, pero hay muchas formas de llevarlo", explicaba en defensa de su madre.

En su primera parada de 'Te falta un viaje', madre e hija asistieron al entierro de un hombre ghanés, donde se vive como una fiesta. Aunque también hay lágrimas de despedida, los asistentes al funeral bailan mientras otros lo hacen con el féretro a cuestas. Paz y Anna no pudieron evitar acordarse de Antonio Vidal, el marido de la presentadora que falleció en 2020. "Cómo podía ser que yo lo viviera así cuando yo no conocía a esta gente ni su cultura. Entiendo que haya gente que no lo comprenda y no quiero imponer cómo soy yo, pero yo quería que tú mostrases a la gente de tu edad que hay una forma de ver la muerte sin hundirte. Con respeto, admiración y aceptación", contó Paz Padilla a su hija.