María Patiño le ha dedicado unas bonitas palabras ante el duro golpe que ha recibido su amiga: «Tu historia de amor va a estar ahí para toda la vida».

Paz Padilla está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Antonio Juan Vidal, el marido de la presentadora, fallecía el pasado sábado 18 de julio después de luchar contra una larga enfermedad. Un duro varapalo que llega poco tiempo después de haber perdido a su madre, Lola Díaz.

La triste noticia llegaba un día después de que ‘Got Talent España’ anunciara que la presentadora no estaría presente en las primeras audiciones del programa. La presentadora, a pesar de que cada tarde mantenía la compostura en ‘Sálvame’ e intentaba sacar una sonrisa a la audiencia para evadirse de la difícil situación por la que atravesaba el país, ha estado volcada en el cuidado de su marido después de que se le diagnosticara un tumor cerebral.

En estos difíciles momentos, sus compañeros de profesión no han dudado en dedicarle unas bonitas palabras de apoyo. María Patiño, que estaba al frente de ‘Socialité’, no podía evitar derramar alguna que otra lágrima al hablar del fallecimiento del marido de Padilla y le trasladaba un cariñoso mensaje: «Tu historia de amor va a estar ahí para toda la vida«. La periodista, así como el resto de sus compañeros, han lamentado el hecho de no haber estado al corriente de los momentos difíciles por los que estaba pasando por su compañera. El más afectado era Kiko Matamoros, quien alababa la decisión de su compañera de ocultar su dolor y reconocía que le hubiera gustado que le hiciera participe. Aún así, se ha mostrado compungido y le ha ofrecido toda su ayuda.

Lydia Lozano llora la muerte de Antonio Vidal

Entre lágrimas, Lydia Lozado ha compartido un desgarrador testimonio después de confirmar que había podido hablar con Paz Padilla tras la muerte de su marido. Según sus palabras, la periodista aseguraba que había sido un año muy duro para Paz Padilla, quien le comentaba que los últimos seis meses con su marido habían sido maravillosos. «Me contaba que había momentos en ‘Sálvame’ en los que se iba a llorar detrás con su representante. Era súper aprensiva con lo del coronavirus. No quería volver a trabajar porque no podía llevar ese riesgo a casa», relataba entre lágrimas Lozano.

De la misma forma, la colaboradora de ‘Sálvame’ hacía hincapié en que la presentadora estaba preparada para la muerte de su marido y que de alguna forma, su reflexión sobre la muerte de Álex Lequio dejaba entrever por lo que ella misma estaba pasando. «Paz se ha podido despedir de él, se han estado preparando. Nunca he visto a Paz llorar de esa manera. Ahora iban camino de Cádiz, donde van a estar los restos de Antonio Juan y está con su hija», afirmaba Lozano.

»Ella ha tenido una coherencia con su vida personal y así ha gestionado este momento. Ella nunca ha querido dar detalles y ha sido siempre protectora con su familia, a pesar de lo extrovertida que es, con su entorno sí que es muy reservada. Ahora nos ponemos a recordar la forma de ser que tiene. De hecho, hace solo unos días nos pedía hacer un tik tok cuando terminó Sálvame y bailamos y reímos y jamás noté nada. Así es Paz», resaltaba María Patiño.