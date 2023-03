Paz Padilla, operada de las cuerdas vocales

Paz Padilla ha sido operada de las cuerdas vocales. Una intervención quirúrgica que fue llevada a cabo hace unos días y que ha resultado ser un éxito. Tras numerosos problemas de afonía, la presentadora ha decidido atajar la situación y se ha puesto en manos de expertos para ello. De este modo, la humorista vuelve a demostrar su optimismo y valentía ante cualquier situación.

La recuperación de Paz Padilla

Paz Padilla ha anunciado la operación, que ha sido un éxito. "Hace unos días me puse en manos de este genio @drcarinanos, en quien confiamos muchos profesionales que vivimos de nuestra voz. Tras ser intervenida, he tenido que dejar de trabajar durante unos días, pero me estoy recuperando estupendamente y en breve estaré en el teatro y en la televisión", ha destacado... Aprendí la lengua de signos y nunca pensé que me vendría tan bien!!. Por cierto está batiendo récords de taquilla. ¡Enhorabuena a todo el equipo!".

Ahora, según nos cuentan personas de su entorno, "deberá guardar reposo" durante unos días. Ese es el tiempo fijado para que la intervención de las cuerdas vocales dé sus frutos y los plazos se cumplan según lo previsto. Dentro de pocas semanas piensa volver a la carga con la gira de su obra de teatro, 'El humor de mi vida', basado en el libro homónimo. Cabe señalar que no es la primera vez que Paz pierde la voz, por su trabajo tiende a hablar demasiado y a un volumen alto, algo que inevitablemente le ha pasado factura.

Nos remontamos al año 2013 cuando la comunicadora tuvo un nódulo en las cuerdas vocales, por el que fue operada y por el que tuvo que estar 10 días sin mediar palabra. Afortunadamente todo salió bien, aunque años después haya tenido que volver a pasar por quirófano. "El problema era que no podía ni toser, ni estornudar, ni carraspear, ni reírme. Cualquier movimiento de las cuerdas, si se cruzaban, creaba esa cicatrización que ya no era recuperable", dijo sobre el post operatorio de aquel entonces. No pudo hacer esfuerzos con la voz, al igual que tampoco podrá hacerlo ahora.

Aunque Paz Padilla pueda perder temporalmente la voz, jamás perderá su entusiasmo. Tampoco la energía desbordante que contagia allá donde va. A pesar de que 'Déjate querer' ha llegado a su fin, nadie duda que la presentadora volverá pronto por todo lo alto a la pequeña pantalla.

Paz Padilla ha recurrido a esta técnica debido a que desde hacía años tenía ya sea sus cuerdas vocales inflamadas o irritadas. Son muchos los rostros conocidos que se han visto obligados a tomar un respiro por una situación similar, ejemplo de ello, la periodista catalana Gemma Nierga o María Teresa Campos, quienes estaban acostumbradas a forzar la voz debido a su trabajo ya sea en radio o en televisión y quienes como Paz tuvieron que operarse de esta dolencia.