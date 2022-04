Paz Padilla ha reaparecido en un público para apoyar a su amiga Tamara Gorro, que ha presentado su nuevo libro, ‘Cuando el corazón llora’. Demostrando su simpatía, la presentadora de televisión se ha parado a hablar con la prensa, que ha querido conocer en qué punto se encuentra, tanto profesional como personalmente. Hace ya meses de su despido de ‘Sálvame‘ y ahora, desde otra perspectiva, analiza la increíble etapa que atraviesa.

En cuanto a su despido fulminante de ‘Sálvame’, Paz Padilla no deja de decir que ella se encuentra en otro momento. Prefiere no entrar en polémicas, aunque asegura que ella ya no ve el programa en el que ha trabajado durante tantos años. «Yo no veo ‘Sálvame’ ya, estoy apartada del mundo… estoy en otra onda. Le agradezco muchísimo a ‘Sálvame’ y a Telecinco por haber formado parte de esa familia, estoy eternamente agradecida. He aprendido mucho. Soy quien soy por mis circunstancias y lo que he vivido», ha declarado agradecida. En cuanto a si mantiene el contacto con sus compañeros de plató, Paz prefiere no dar detalles. Eso sí, confirma que les tiene cariño: «Le guardo mucho cariño a todo el mundo que pasa por mi vida. Quiero a todo el mundo. Soy feliz. Estoy en otro momento de mi vida».

Paz Padilla prefiere destacar el buen momento que atraviesa. Ha empezado una nueva etapa y no puede estar más feliz: «Yo no tengo enemigos, los que están a mi alrededor, son amigos. No sé si han sido injustos conmigo, estoy en otra onda. Ante cualquier situación en la vida, tienes que decir qué va a pasar. A partir de ahí, hay que focalizar. He tenido una etapa en ‘Sálvame’ y ahora tengo otra etapa. Y ahora estoy focalizada en mi nueva vida. Tengo una vida equilibrada y me gusta mi vida, estas cosas las vivo como algo que me sucede, pero no me hundo. Esto le pasa a todo el mundo. No quiero entrar en esas cosas, estoy en otro momento de mi vida», dice convencida de que está en otro momento.

Paz Padilla asegura estar en otra onda y no ver ‘Sálvame’

No ha podido evitar sonreír cuando le preguntan por la cantidad de proyectos profesionales que tiene: «Tengo muchas cosas, estoy sin parar. Me voy de Barcelona con todo lleno, qué bonito. Tengo de nuevo fecha para volver a Barcelona y también tengo fecha para volver a Madrid, a Gran Vía, en septiembre. Y ahora gira. Me queda Valencia, Sevilla, Toledo, estoy en todos lados», ha comentado sobre sus citas en el teatro.

Y el nuevo libro también está ya en proceso: «Ya estoy preparando el segundo libro. El primero ha sido best seller, el de no ficción más vendido del año pasado. Ahora, el segundo. Quiero seguir ayudando, así que será una continuidad. Hay muchas cosas que me he quedado sin decir. Espero que guste», declara. Su primer libro va a llevarse al cine y no puede estar más orgullosa: «También película. Estoy con la adaptación del guion. Lo hice en teatro y ahora lo adapto al cine. Yo estaré, pero no puedo interpretar a la niña de 14 años. Aunque me conservo muy bien, creo que se va a notar mucho. Hay grandes maquilladores, pero no… Es una historia de amor. Yo participaré en todo, es mi historia. Quiero que sea lo más real posible. Va a ser humor», dice entre risas.

«No paro, ahora soy libre. Me encuentro en un buen momento profesional. No he dejado nunca de trabajar. Llevo 30 años en la profesión. Me crezco ante la adversidad. Yo sé hacer muchas cosas. Si hay que limpiar, pues los limpio», reconoce. Y es que no ha parado de trabajar después de su despido.

Se le iluminan los ojos al hablar de su hija, Anna Ferrer Padilla

La unión con su hija, Anna Ferrer Padilla, es más que evidente. Además de tener una relación increíble, ambas trabajan juntas. Esto les obliga a pasar mucho tiempo juntas: «Mi hija está muy guapa. Anna y yo tenemos un proyecto muy guapo para el verano. Lo que más me gusta en esta vida es rodearme de amor. Es lo único que me alimenta el alma. Pasar tiempo con ella es lo que más me gusta en la vida porque pienso que la vida pasa muy rápido. Ella es lo más importante de mi vida, así que cada momento que vivo con ella, es un regalo. Ella es un tía muy madura, es muy equilibrada profesionalmente, tiene muchas historias, me aporta mucho. La tienda no la hemos cerrado. Estamos metido en un proyecto muy bonito».

Lo que deja claro es que está abierta al amor: «Estoy feliz. La vida es sencilla, nos la complicamos nosotros. Hay que aprovechar cualquier situación para crecer. Al amor estoy abierta siempre. Una vida es muchas vidas, estamos aquí y entonces hay que vivirlo. Si alguien viene y me viene querer, pues me voy a dejar».

Te interesará saber...