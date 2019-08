Paz Padilla ha presumido de cuerpazo en bikini en su última foto de Instagram. No está de vacaciones, sino que se salva del calor en su piscina de Madrid

Paz Padilla está imparable después de que alcanzara su primer millón de seguidores en Instagram y no está dispuesta a hacerles pensar que seguirla es igual que nada. Por eso, cada cierto tiempo les anima con imágenes que no tienen desperdicio alguno, para así recordarles de que si forman parte de su “familia virtual” tendrán el privilegio de ver fotos como esta, que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que el cuerpazo de la presentadora ha sorprendido a propios y extraños.

Paz Padilla ha presumido de cuerpazo en la piscina. Una simple foto en la que demuestra que se puede tener un cuerpo de infarto a punto de cumplir los 50 años y es que el próximo 25 de septiembre la humorista soplará las velas de su tarta de cumpleaños al cumplir el medio siglo de vida.

Eso sí, por mucho que pueda parecer, Paz Padilla no está de vacaciones en un paradisiaco lugar perdido en un enclave privilegiado, sino en Madrid. Así lo deja claro ella misma como acompañamiento a la foto que ha quitado el hipo a sus seguidores: “Madrid en agosto trabajando”. Pero, ¿qué se trae entre manos la presentadora? En estos momentos, además de cubrir los huecos del resto de conductores de ‘Sálvame’, Paz Padilla está grabando la próxima edición de ‘Got Talent España’, el cual se emitirá a la vuelta del verano.

Y la pregunta que todos se hacen: ¿Cómo puede tener este cuerpazo a los 50 años? Muy sencillo, aquí no hay truco del almendruco, ni tampoco pactos secretos con el Diablo. La presentadora Paz Padilla es una apasionada del deporte y cuida lo que come con mimo.