La presentadora de ‘Sálvame’ y humorista ha felicitado a su marido, Antonio Juan Vidal, cuando hubiera celebrado su cumpleaños, con un emotivo mensaje y una tierna instantánea de ambos.

Paz Padilla ha demostrado estar fuerte después del retiro que hizo al fallecer su marido, Antonio Juan Vidal. Ha dado una lección de vida impresionante, aunque ella misma asegura que lo echa muchísimo de menos, porque su relación estuvo basada en un amor puro.

Hace apenas unos días, la presentadora de televisión volvió al plató de ‘Sálvame’ con la calurosa bienvenida de sus compañeros de trabajo. El pasado viernes, además, recibía otra buena noticia profesional cuando se conocía que iba a estar presente en las grabaciones de las semifinales de ‘Got Talent’, donde está de jurado junto a Risto Mejide, Dani Martínez y Edurne.

La presentadora de ‘Sálvame’ y humorista no ha podido dejar pasar una fecha muy especial. Y es que este lunes 21 de septiembre, el marido de Paz Padilla hubiera celebrado su cumpleaños. Ella no ha dudado en felicitarlo con un tierno y emotivo mensaje, que ha acompañado a una instantánea que no hace falta explicar.

«Feliz cumpleaños mi amor!!! Celébralo con una gran fiesta, yo aquí te seguiré diciendo te quiero y mandándote besos llenos de ternura, te amo!!!!», le dedicaba con una imagen en la que Antonio Juan aparece tumbado sobre el regazo de Paz Padilla, mientras esta le da un tierno beso en la frente.

Una tierna felicitación

Como no podía ser de otra manera, la foto ha conseguido numerosas reacciones no solo por parte de personas anónimas, también de rostros conocidos que han conseguido enternecerse: «❤️❤️», le escribía Irene Rosales, «La muerte no es el final, es solo un cambio», le decía por su parte Rosa Benito.

No tenemos dudas de que celebrará este gran día haciendo el mejor de los homenajes a su marido, como hizo también pocas horas después del fallecimiento de su marido. En la playa de Zahara de los Atunes, Cádiz, Paz Padilla bailaba al ritmo de las canciones favoritas del abogado mientras disfrutaban de un atardecer espectacular.

Paz está inmersa en sus compromisos profesionales

La presentadora de televisión y humorista se incorpora al rodaje de las semifinales de ‘Got Talent’. Mediaset y Fremantle han iniciado ya las grabaciones de las recta final del programa, que por primera vez no serán en directo con el fin de controlar todo para seguir con las medidas para evitar los contagios por coronavirus.

Durante el pasado mes de julio, han estado grabando los programas en dos teatros de Madrid, pero Paz Padilla no podía estar presente al estar de retiro, superando el duro golpe que recibió por la muerte de su marido. Ahora, con la diferencia de escenario por tener que grabar las semifinales por si en un futuro no se pudieran celebrar por el Covid, la humorista se une a las grabaciones, por lo que la veremos finalmente en este formato. El rodaje ha empezado ya y se prolongará hasta el mes de octubre.