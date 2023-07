Paz Padilla no puede más. Pese a ser una persona que intenta evitar meterse en polémicas, la presentadora no ha tenido reparo en hacer uso de su cuenta de Instagram para denunciar la situación que atraviesa su hermano al haberse quedado sin negocio en Barbate. Unas circunstancias que, según la gaditana, habrían tenido lugar de la manera más injusta, y así lo ha reflejado en sus redes sociales.

Vídeo: @paz_padilla Instagram

La intérprete de Chusa en La que se avecina ha tomado la palabra para protagonizar uno de sus mensajes más contundentes hasta la fecha: "Quiero comentaros una cosa porque me estáis preguntando que qué pasa con el chiringuito de mi hermano, qué pasa con El Trompeta. Quiero deciros que este año no está El Trompeta Beach ni va a estar porque ha salido hoy a quién se ha otorgado la licencia del kiosco/bar", comenzaba explicando, haciendo especial hincapié en que en la labor de su hermano no estaba "servir comida, copas hasta las tantas ni actuaciones en directo".

Al dejar clara la función de su hermano durante todos los veranos en la costa de Barbate, la que fuera maestra de ceremonias de Sálvame ha continuado con su alegato señalando al ayuntamiento de la ciudad en cuestión: "El Ayuntamiento de Barbate da la licencia para la apertura del kiosco/bar y la da para tres años. Mi hermano lleva 11 años con esa licencia, es de Zahara de los Atunes, está empadronado aquí y tiene experiencia. Tiene guasa que montes un negocio, lo hagas crecer y después des la licencia a otro", pronunciaba, visiblemente molesta por lo sucedido.

El giro dramático en la historia de Paz Padilla y El Trompeta

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, Paz ha confesado que "esta mañana se han abierto las listas" y que ha sucedido algo absolutamente inesperado: "Se lo ha llevado uno, que no sabemos de dónde es, que ha apostado por el kiosco/bar de mi hermano la sorprendente cifra de 93 mil euros. ¿Tú me quieres decir a mí a cuánto tiene que vender la cerveza y los polos para pagar solo de alquiler 93 mil euros? ¿Qué está pasando, por qué el ayuntamiento permite eso? ¿De dónde viene ese dinero?", se ha preguntado, indicando que es prácticamente imposible alcanzar ingresos tan altos en ese negocio y en apenas dos meses.

De esta manera, Padilla ha aprovechado su popularidad y presencia dentro del universo 2.0 para hacer un llamamiento no solo al equipo legal que ha permitido que esto suceda, sino también a los clientes habituales de El Trompeta. Una serie de personas a las que la actriz ha querido dejar claro que no será su hermano quien lleve el kiosco/bar como cada temporada, ya que una persona por ahora desconocida será quien le tome el testigo con el objetivo de generar ingresos por un valor mayor que el del alquiler.

Un verano diferente para Paz Padilla en su tierra natal

Sea como fuere, lo cierto es que la escritora ha dado pistoletazo de salida al verano en su tierra natal, como de costumbre e intentando exprimir al máximo cada segundo en la costa pese a la polémica de su hermano. Ya han pasado varios días desde que Paz puso rumbo a Cádiz para iniciar la temporada estival junto a sus seres queridos pero sin olvidarse de proyectos profesionales entre los que está No Ni Ná, el negocio textil que posee junto a su hija.