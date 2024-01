Paz Padilla enseña la primera foto de la nueva casa de su hija, Anna Ferrer, en plena reforma

Paz Padilla y Anna Ferrer ya no viven juntas, pero no dudan en verse siempre que sus respectivas agendas profesionales se lo permiten. De hecho, están muy pendientes la una de la otra. Ahora que la joven ha decidido comprarse su primera casa en Madrid, la presentadora de televisión y humorista está muy pendiente de las reformas que esta ha decidido hacer en la vivienda. Y es que Anna quiere tener una casa perfecta y espectacular, por lo que prefiere implicarse a tope unos meses para luego entrar a vivir y ya estar tranquila en su nuevo hogar.

La humorista ha visitado la casa de su hija y ha querido compartir la primera foto de cómo está quedando su casa en pleno reforma: "No sé cómo me da el día para tanto, la casa de @annafpadilla está quedando preciosa!!! Ella lleva la reforma con mucho estilo", ha escrito Paz Padilla junto a varias imágenes, entre las que podemos ver una en el interior de la casa de su hija, en lo que podría ser la cocina, ya que podemos ver en el techo un hueco que podría estar destinado a la campana. Una campana que podría tener abajo una isla para colocar ahí la vitrocerámica.

Paz Padilla enseña la espectacular reforma de la nueva casa de su hija, Anna Ferrer

Aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, Anna Ferrer está pendiente de cada paso que dan en la reforma. La imagen que ha compartido su madre nos permite ver que todavía queda mucho por hacer. Las paredes aún están en bruto, aunque una de ellas ya está terminada, parece ser. El suelo parece estar todavía por decidir, ya que una parte tiene lo que parece ser el suelo anterior, pero el resto está todavía sin poner. Además, los cables aún están por fuera.

Anna Ferrer está viviendo unos días de lo más intensos, pero no puede estar más feliz. Después de anunciar que acaba de fichar a Marta Riumbau para su agencia de representación, la joven en el terreno personal está ahora muy pendiente de las obras de su nueva casa, en la que espera entrar a vivir lo antes posible. Y es que es el resultado de muchos años de trabajo y está feliz. Ella misma fue la encargada de anunciar con felicidad que había dado el paso de invertir en su nuevo piso: "Mi propio pisito 🏠 Aún no me creo que estas cuatro paredes vayan a ser mi nuevo hogar, el sitio donde voy a vivir muchas nuevas primeras veces, que me van a ver reír y también llorar. Esto es un sueño cumplido para mi, me hace muy feliz pensar en esta nueva etapa de mi vida y por supuesto me moría de ganas de compartirlo con vosotras 🤭❤️", escribía emocionada hace apenas unas semans. Junto al mensaje podemos ver unas fotos de Anna Ferrer con las llaves en la mano.

Anna ferrer anunció en noviembre que se había comprado su propia casa

La joven dejó ver algunos rincones de su casa

Ella no dudó en compartir algunas fotos de su nueva casa. Aunque la casa está vacía, se podía ver que la casa es antigua. Eso ha llevado a la hija de Paz Padilla a encargar la reforma a una empresa para que incluso le tiren algunas paredes y hacer la casa más diáfana. De hecho, en una de las fotos que ha compartido podemos ver la cocina antes de la reforma. Eso sí, podemos comprobar que ha tirado una de las paredes con el fin de que esta estancia esté integrada, seguramente, en el futuro salón de su casa. Esta es una de las técnicas que llevan a cabo muchos propietarios en su casa en la actualidad. Este año podremos ver el resultado y estamos seguros de que Anna compartirá todas las estancias.