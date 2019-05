4 Estos son los duros ataques que ha recibido en su Instagram

Además, no duda en preguntar a sus seguidores que qué les podía decir a estas personas que habían hecho estos comentarios: «¿Qué les digo? ¿Creéis que me ofenden?», escribía en su Instagram Stories junto a una encuesta. Parece que Paz Padilla está acostumbrada a no recibir solo piropos, también tiene que leer críticas, aunque no siempre las hace públicas. En esta ocasión ha mostrado no poder más y las ha compartido. Eso sí, deja claro que no le afectan lo más mínimo.