Vídeo: @paz_padilla

El exclusivo vuelo privado de Paz Padilla que ha desatado la cólera de los usuarios

Paz Padilla no sale de una y ya está metida en otra. La cómica vuelve a estar en el centro del foco mediático por un vídeo en el que, emulando a Georgina Rodríguez, se marca un exclusivo viaje a lugar desconocido montada en un avión privado. La gaditana, que suele ser una abanderada del cuidado al medio ambiente, ha recibido durísimas críticas por lo que muchos usuarios en redes califican de hipocresía. Recientemente su nombre estuvo en boca de todos por desvelar, sin querer, que el actor Miguel Ángel Silvestre tenía nueva novia.

"¿Quieres ver cómo es un avión de vuelos privados por dentro? Ven conmigo", escribía Paz acompañando el vídeo del que todo el mundo habla. En él se puede ver a la expresentadora de 'Sálvame' mostrando a sus algo más de 2,3 millones de seguidores su experiencia en Instagram sobrevolando los aires en uno de estos aparatos. Al que no le falta de nada, valga decir: un menú que haría la boca agua a cualquiera, champán, 'tablets' última generación, medicamentos por si acaso...

"Qué decepción contigo", entre los muchos comentarios que le han dedicado

El jet privado en el que se ha embarcado Paz Padilla no prescinde de comodidades. Algo que, lógicamente, la cómica estaba ávida por enseñar a sus fans. Pero la reacción de estos está muy lejos de lo que, entendemos, estaba esperando la cómica. "Mucho ser solidario y consumís de esa manera para contaminar. No tenéis vergüenza", le escribía un anónimo. "Con lo que contamina eso y a los pobres no nos dejan conducir nuestros coches", se sumaba otra usuaria. "Paz, que decepción contigo. Mucho hablar de ecología y contaminación y luego publicitando vuelos privados!!!! Contradicción máxima!!!!", se podía leer en otro comentario.

A tenor del aluvión de críticas que ha recibido, parece que la única que se ha alegrado por ella ha sido su excompañera de plató Rosa Benito. "¡Qué maravilla", le comentaba, aprobando la experiencia no apta para cualquier bolsillo de Paz. Su aventura a lo Georgina (con jet privado propio que comparte con su flamante novio, Cristiano Ronaldo, entre otras muchas propiedades) no ha caído bien y es evidente. Sin embargo, ella ha hecho oídos sordos. Ni se ha pronunciado, ni se ha ratificado, ni ha eliminado el vídeo de la discordia.