Uno de los últimos mensajes de Paz Padilla publicado en redes continúa dando mucho que hablar. Sus seguidores han reaccionado de inmediato a un vídeo en el que afirmaba lo siguiente: "En la vida hay que tener muy claro quienes se merece una explicación, quienes una respuesta y quienes un anda y que te den por culo, Bye-bye". Aunque no lo dice de forma explícita, todos han creído que es su forma de despedirse de 'Sálvame'. Algo que no ha gustado en absoluto: "Reventada estás Paz Padilla", le han dicho.

"A veces el silencio es más elegante...! Tú misma", era el claro mensaje de un fan en redes. Mientras que otra se mostraba crítica con ella: "No tienes necesidad de alegrarte de lo malo que le pase a nadie. Disfruta de tu suerte y sin puntitas, no es necesario". Incluso hay quien se ha decepcionado por este comentario. "No vale la pena responder. Te tenía como una mujer espiritual y muy muy por encima de todo. Me equivoqué". Todos los comentarios hacen alusión al programa de 'La Fábrica de la Tele' que se despidió el pasado 23 de junio después de 14 años en antena. "¿Estás celebrando el final de Sálvame? Creía que eras buena persona", le decía otra internauta. Algunos espectadores del espacio le han recordado cómo fue su paso por allí: "Ya no te acuerdas de lo mete mierda que eras cuando lo presentabas".

Aluvión de críticas a Paz Padilla

Muchos de los seguidores de la gaditana le han reprochado su actitud: "¡No te alegres del vecino, que lo tuyo va en camino! Hay un karma y tú que eres tan espiritual, lo sabes". Mientras que otro sentenciaba: "Quien riendo la hace, llorando lo paga". También hay quien le ha recriminado que lo dijese de forma indirecta. "¡Tu también te piensas que estás por encima del bien y del mal!", es otro de los comentarios que se puede leer en su muro.

El nombre de Paz Padilla estuvo presente en el final de 'Sálvame'. Kiko Hernández hizo gala de su característico humor y con mucha sorna dijo que era la mejor presentadora que había pasado por el ya mítico programa. Un zasca en toda regla que provocó de inmediato la risa de sus compañeros.