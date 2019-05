3 Criticada también en ‘Got Talent’

Hace unas semanas, Paz Padilla tuvo otro desafortunado momento en ‘Got Talent’, donde era miembro del jurado. Tras la actuación del artista venezolano Daniel Huen, le sugirió que cantara en su país natal: «Quédate allí. ¿Para qué has venido aquí si allí funcionas?». La respuesta del público no se hizo esperar. Le llovieron las críticas, y la gaditana tuvo que pedir perdón públicamente. «Quiero aclarar una cosa, que hubo un concursante de Venezuela, que yo en ese momento no me enteré de que venía de Venezuela, no me acordaba”.