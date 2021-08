Aún no ha tenido ninguna cita, pero ya ha entrado en un club de élite para conocer a personas de alto poder adquisitivo.

Este martes, Paz Padilla ha sorprendido a la audiencia de ‘Sálvame’, así como a sus compañeros, al revelar que se ha apuntado a una app para ligar. Sí. Trece meses después de la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, la actriz y presentadora cree que ha llegado el momento de probar suerte otra vez en el amor. Al menos quiere intentarlo.

El encargado de contar las nuevas intenciones de la presentadora ha sido Miguel Frigenti. El colaborador ha anunciado que su compañera está en un grupo muy elitista en el que solo entran unos pocos privilegiados. Las normas son muy estrictas: sus miembros tienen que tener un determinado poder adquisitivo y ser discretos. Para entrar, además de pagar una cuota, te tienen que aceptar y solo el 8% que pide entrar lo consigue.

Paz Padilla muestra la app a sus compañeros: «Soy muy cortona»

Al escuchar al periodista, la andaluza no ha tenido reparos en contar que se ha inscrito en una conocida aplicación de contactos con el fin de ir conociendo a algún futurible… “¡Yo la tengo!”, decía. Y es que nunca que sabe dónde ni cuándo pueden actuar las flechas de Cupido. Y ella se siente joven y con ganas de vivir nuevas experiencias. ¿Por qué no probar? Quizás tenga suerte y se enamore, una vez más. Paz lleva en el alma el recuerdo de su esposo, pero a sus 51 años no ha cerrado la puerta ni a la pasión ni a la posibilidad de disfrutar de un nuevo romance.

Ni corta ni perezosa, Paz mostraba a los colaboradores cómo es la app por dentro y estos alucinaban: “Se parece al de vikingos”, “¡Oh qué bueno!” o «‘Si no te gusta, para mí!”. Aunque se entretiene echando un vistazo de vez en cuando, aún no ha tenido ninguna cita porque es “muy cortona”

Su propia hija explicaba la pasada primavera que le encantaría que su madre iniciase una nueva relación. Eso sí, ante todo respetará que todo suceda cuando esta lo desee. «Mi madre es una persona que tiene mucho amor que dar, yo no lo sé, supongo que las cosas surgen y el amor es bueno, así que no lo sé. Yo la animo a que haga lo que ella quiera y le haga feliz», confesaba.

Hace apenas 24 horas, Paz Padilla se rompía en directo al revelar el momento más «ruin, inhumano y doloroso» vivido tras la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal. Es algo de lo que nunca antes había hablado. Y tiene que ver con lo que sucedió tras la muerte del funcionario, el 18 de julio de 2020. Alguien -cuya identidad no ha querido revelar- sacó fotografías de la lápida de su pareja.

“A mí me han hecho el daño más grande del mundo. Lo voy a hacer público. Sacaron las fotos de la lápida de Antonio. ¡Que ni estaba la lápida puesta! ¡Hay que ser ruin! Porque tú también vas a morir, a ti también te van a enterrar o a incinerar”, decía. “Un respeto, que no lo tuviste. No te lo voy a perdonar nunca y no voy a decir tu nombre para no darte la oportunidad”.

“Es lo más ruin que se pude secar. ¡Que ni siquiera estaba la lápida puesta! ¡Es horrible!”, añadía, visiblemente emocionada. «Sé que te llegará tu tiempo. El karma, cariño. Te deseo amor porque tienes que estar muy solo. No tendrás a nadie que te quiera, ojalá te quiera yo algún día… Su madre también morirá, o se ha muerto ya”. «El que había detrás era el hombre que más he amado en mi vida»

Paz relataba sin ocultar su dolor cómo sufrió al comprobar que no se respetó algo tan íntimo en aquel momento: «Me sentó muy mal que sacaran la foto de mi Antonio, de la lápida… Me pareció ruin, inhumano, doloroso, porque el que había detrás era mi marido, el hombre que más he amado en mi vida… Lo único que vale en la vida es el amor y si hubieras sentido un poco de amor, no me haces esto. Me tiré tres días llorando. No te conozco en persona. No te deseo nada mal, pero gana dinero, gana poder… que te lo vas a llevar». Por último, zanjaba: «Cuando una ama tanto no entiende que la gente no ame así y que se mueva por otros intereses. ¿Y la humanidad? Un poquito de humanidad».