El actor David Fernández, el inolvidable 'Rodolfo Chikilicuatre' que participó en 'Eurovisión 2008', se ha casado después de dos décadas junto al amor de su vida, Alicia Gallardo. Una boda civil celebrada en la la localidad barcelonesa de Sitges a la que han acudido amigos y familiares de la pareja, entre ellos, rostros conocidos como Paz Padilla, su hija, Ana Ferrer, y Edu Soto.

Gracias a las redes sociales hemos sido testigos indiscretos de la celebración. Paz Padilla ha publicado algunos de los momentos más destacados, también su hija. "Qué feliz compartir este día con ellos. Os deseo otros 23 años como mínimo de amor", subrayaba la actriz y presentadora. La ceremonia civil tuvo lugar en el Ayuntamiento de Sitges en la que no faltaron los momentos cómicos. Durante la boda el novio tiró de humor ofreciendo un discurso de bienvenida en el que repasó su historia de amor. Recordó que empezó su relación con Alicia hace 23 años. "Habíamos coincidido en campamentos, nos veíamos en el tren. Me parecía inalcanzable porque pensaba cómo semejante bellezón se va a fijar en este bufón". Sin embargo, surgió la chispa. "Un día en el tren me animé y le pedí el teléfono. Ella me dijo que le hiciera 'una perdida', me giré entusiasmado y resulta que hablaba del móvil. ¡Qué lástima, con lo bien que había sonado!".

La divertida boda de Chikilicuatre

David Fernández, de 53 años, ha terminado el discurso recordando una frase que le dijo en su día su hijo cuando tenía siete años. "Me miró y me dijo 'papá, si algún día ves una estrella fugaz podrías pedir no morirte nunca'. Alicia si algún día ves una estrella fugaz, pide que no me muera nunca". Un emotivo momento que hacía romper en aplausos a los invitados. Entre los asistentes, Edu Soto, quien ha apuesto humor y ritmo a la boda celebrada en la playa. No ha dudado en cantar sobre el escenario en el que también han actuado el grupo 'Muchachito Bombo Infierno'.

El intérprete comenzó su andadura profesional en el grupo de teatro 'La Cubana' y se hizo conocido tras participar en distintos programas de televisión junto a Andreu Buenafuente. En 2008 fue elegido para ser el representante de España en Eurovisión con el tema 'Baila el Chiki Chiki'. Estos últimos años le hemos visto en distintos 'talent shows' como 'Tu cara me suena' o 'MasterChef Celebrity'.