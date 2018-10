4 La confesión de Paz Padilla en directo

“Yo no sé si lo he contado, pero yo conozco a Álex Lequio, que es un niño maravilloso”, confesaba Paz Padilla, provocando el desconcierto entre sus compañeros y el público, quienes no acertaban a adivinar en qué momento sus vidas se han cruzado para tener una relación estrecha.