Ha pasado un año desde que Paz Padilla dijera adiós al amor de su vida. Tal día como hoy, el marido de la presentadora, Antonio Juan Vidal, nos dejaba a los 53 años tras un año de lucha contra el cáncer. La gaditana ha querido hacer partícipes a sus seguidores de este triste primer aniversario y lo hacía abriendo su álbum más personal.

No ha dudado en compartir un precioso vídeo repleto de grandes momentos. Desde su boda a su luna de miel pasando por sus viajes más paradisíacos y sin olvidar las imágenes más románticas de la pareja. Un completo resumen de su historia de amor que plasma a la perfección la gran complicidad que existía entre ambos.

Paz acompaña este ‘post’ de una sentida canción, la mítica ‘Somewhere over the rainbow’ y destaca una estrofa que parece reflejar su sentir en estos momentos: «Algún día desearé, sobre una estrella, despertar donde las nubes están bien por debajo de mí, donde los problemas se deshacen como gotas de limón, bien por encima de las chimeneas ahí es donde me encontrarás. En algún lugar por encima del arcoíris en lo alto, y los sueños a los que desafías». Añade dos palabras que lo dicen todo: «Te amo!!!!!».

Paz Padilla ha vivido un año muy difícil, posiblemente el más complicado de su vida. Sin embargo, fiel a su carácter optimista y vital, ha sacado fuerzas para seguir adelante con su día a día. Se ha refugiado en el trabajo, también en la meditación para sobrellevar este duro golpe. Y es que llevó con total discreción la enfermedad de su marido, tal y como era el deseo de este.

Su terapia

También ha tenido tiempo para escribir un libro en el que ha plasmado cómo afrontó la experiencia cuando le diagnosticaron a su marido un tumor cerebral, la enfermedad y su fallecimiento. Una publicación a modo de terapia en el que cuenta sus vivencias. Con el mismo desea ayudar a otras personas que se encuentran atravesando una situación similar. «Durante estos cinco meses me he dedicado a escribir. Me dijeron que podría ser una terapia para mí, poner en papel todo lo que yo pensaba. Lo he hecho. He escrito un libro. Lo he escrito como soy yo, con humor, y con momentos muy tristes. Es un libro en el que cuento la historia mía y la de Antonio».

La gaditana explicaba que no se trataba de un libro de autoayuda. «Pero sí muestro todo lo que a mí me ha ayudado. Recomiendo el libro si te sirve, si lo necesitas. Te explico cuál ha sido mi proceso hasta llegar donde estoy, a aceptar la enfermedad de Antonio, a acompañarlo a trascender, a aceptar el luto y llevarlo como lo llevo yo, de una forma sana».