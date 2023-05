Paulina Rubio está en España. La mexicana se encuentra en nuestro país para presentar su nuevo tema, 'No es mi culpa’. Sin ir más lejos, ha arrancado la semana en el plató de 'Y ahora Sonsoles', el programa de Antena 3 presentado por Sonsoles Ónega. Allí ha hablado de su nuevo tema, del fallecimiento de su madre, de Miguel Bosé, su padrino musical, y de cómo es su relación con Rocío Carrasco. Siendo sobre este último tema cuando la presentadora se ha quedado perpleja al no conocer la buena sintonía entre la mexicana y la española.

Sonsoles no ha dudado en preguntarle por Rocío Jurado. Sin embargo, no se imaginaba la respuesta de Paulina Rubio. "Es mi hermanita, justo estaba hablando con ella que venía de un AVE. Yo la quiero mucho", contaba Paulina Rubio en su lapsus monumental. "No, no", le respondía la presentadora, que se quedaba atónita con las palabras de la cantante de 'Ni una sola palabra'. "Sí", le reprochaba la cantante sin ser consciente de qué estaba pasando. "¿Cómo que has hablado con ella?", preguntaba Sonsoles. "¿Con Rocío?", respondía extrañada. "Jurado", matizaba Sonsoles. "Ah, yo pensaba con Rocío, su hija", termina diciendo Paulina al darse cuenta del lapsus que acababa de sufrir en directo.

La cantante define a Rocío Carrasco como su "hermanita"

Paulina Rubio ha confesado que para ella, Rocío Carrasco es como su "hermanita". "Su madre era como mi madre, era alguien a la que siempre admiré, respeté y cuando hicimos ese encuentro fue por su hija. Primero por la admiración que mi madre y Rocío se tenían. La relación que tengo con Rocío Carrasco es una de las relaciones más hermosas que he tenido en mi vida", zanjaba Paulina Rubio sobre el tema que ha hecho vivir a Sonsoles Ónega uno de los momentos más incrédulos de programa. Es tal la excelente relación que guardan que incluso Paulina estuvo en la boda de Rocío con Fidel Albiac. Sin embargo, la presentadora ha confesado que no era consciente de la buena relación que había entre las dos.

Alaska y Mario Vaquerizo sorprenden a Paulina Rubio

Una de las artistas internacionales más queridas de nuestro país también se ha llevado una sorpresa. Alaska y Mario Vaquerizo han querido sorprenderla en directo, dejando a la mexicana sin palabras. "Sabes que nos procesamos mucha admiración y que te queremos con locura", le ha dicho el madrileño, que se ha declarado fan de la cantante. "Te mandamos todo nuestro amor", le ha dicho Alaska, con quien guarda una excelente relación. De hecho, hace poco ambas protagonizaron un nuevo tema para la banda sonora de una película. "Son magnos, son compañeros, son divertidos", ha asegurado Paulina Rubio. Hay que recordar que Paulina y Alaska se conocieron en los años 80. "Somos leyendas, pero no nos sentimos más que compañeras", ha dicho la mexicana.