Paulina Rubio reaparece y lanza nuevos dardos contra Colate

Hacía tiempo que no teníamos noticias de ella. Esta semana ha reaparecido en los medios de comunicación. Paulina Rubio ha concedido una entrevista a varios medios del continente americano. Una de ellas la ha ofrecido a la revista 'Caras'. Otra al programa 'De Primera Mano'. En ambos promociona su nuevo sencillo 'No es mi culpa'. Y ofrece nuevos detalles sobre su vida personal, como la pérdida de su madre, Susana Dosamantes, que murió en Miami a los 74 años como consecuencia de un cáncer de páncreas, o sus decepciones amorosas. Una de ellas, la que vivió tras romper con su ex, Colate Vallejo Nágera.

"A lo mejor no escogí bien", admite Paulina Rubio sobre sus exparejas

En su encuentro con el presentador Gustavo Adolfo Infante, este le pregunta: "Yo sé que no se puede echar el tiempo para atrás, el relojito no regresa, pero ¿no hubieras escogido mejor a tus parejas?". La cantante, de 41 años, responde: "Bueno, tú escogiste bien, pero a lo mejor yo no escogí bien". La mexicana se separó de Colate en el año 2007, tras cuatro años de matrimonio con el hermano de Samanta Vallejo-Nágera.

También habló de su madre, a la que estaba muy unida: "Mi mamá me dio herramientas para seguir firme, no importa equivocarte, está bien, te hacen mejor". Después de tan dura pérdida le ha costado reponerse, pero poco a poco ha superado el duelo. "Con el corazón en la mano y profundo dolor les quiero comunicar que mi madre, la bella Susana Dosamantes, hoy inicia un nuevo ciclo, en total paz y rodeada de su familia. Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna", dijo cuando anunció su muerte, en julio de 2022. En la revista mexicana 'Caras' se sincera sobre este asunto: “Todavía sigo en proceso de ese duelo y, al mismo tiempo, estoy reajustando y reenfocando lo sucedido, tratando de ser vulnerable y viviendo un día a la vez, pero la música y mis hijos me sanan. Son cosas que inevitablemente te ponen en perspectiva, más ahora que estoy en este proceso que es fortísimo, es muy complicado y no lo puedo explicar”.

Paulina Rubio habla públicamente de sus hijos

“Heredé todo de mi mamá, el cien por ciento. Sobre todo, tengo mucho amor por lo que hago y por lo que desarrollo, trato de vivir el momento, el ahora, trato de ser honesta conmigo, de no forzarme, de entender dónde estoy y porqué llegué aquí y hacer lo que hago con mucho amor”, añadía al hablar de su progenitora.

Ahora, el motor de su vida son sus hijos Eros -fruto de su relación con Gerardo Bazúa- y Andrea -nacido de su matrimonio con Colate-, de los que habla en la citada revista: “He cerrado puertas y vivido para ellos y no para los demás. He tenido que ajustar muchas cosas. Los últimos seis meses he estado a puerta cerrada con ellos y me doy para ellos; he tenido la gran fortuna de poder realizarme profesionalmente antes de tenerlos”. Se considera a sí misma una madre estricta: “Yo no creo que sea muy graciosa como mamá, sino que soy más formal de lo que pensé ser, creo que a mis hijos les voy a heredar la educación que fue lo que mi mamá me heredó. Me gusta que sigan siendo niños, les estoy cuidando mucho eso porque yo soy la niña sin infancia y lo digo como de chiste, pero creo que ahora soy más niña que antes”.

Incluso ha contado por primera vez cómo es la personalidad de sus dos hijos tiene una personalidad muy parecida a la de la cantante. “Eros es muy parecido a mí en carácter y en personalidad, le gusta la música y el deporte, chifla y canta todo el día, y Nico es tan impresionantemente bello, es un niño que fue hijo único durante mucho tiempo y sabe estar muy bien solo, es muy creativo, le gusta armar y desarmar cosas y es muy bonachón, un poco más tímido, pero de repente tiene una personalidad muy carismática”.