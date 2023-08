Paula Vázquez habla de su depresión y de su embarazo ectópico: "Me quedé estéril"

Paula Vázquez, a pesar de la presentadora del nuevo programa 'El puente de las mentiras', quiere huir de toda falacia. Por esta razón, ha querido mirar en sus entrañas y contar qué es lo más duro a lo que se ha enfrentado en su vida. Aunque ahora está ilusionada, hay algo que le preocupa: la evolución de su padre. Él es su faro y junto a quien forma el tándem perfecto, por lo que jamás le ha soltado de la mano desde que le diagnosticaran un cáncer de pulmón. Un problema de salud que afrontan con valentía, no siendo el único que se han encontrado en su camino. Hablamos del embarazo ectópico, el cual supuso un auténtico impacto para la comunicadora. "Tuve un embarazo ectópico, que también fue un shock para mí, y me quedé estéril", dice Paula Vázquez.

Estas palabras de la gallega revelan el durísimo momento que atravesó. Aunque ella no ha dado fechas, esto habría sucedido en el año 2011, etapa en la que tuvo lugar su salida de Mediaset. Paula fue sustituida por Tania Llasera, un movimiento que no entendió debido a que las audiencias sí le acompañaban. En cuestión de poco tiempo su despido no fue lo único que tuvo que afrontar, sino también la muerte de dos de sus seres más queridos. "Fueron demasiados guantazos", recuerda en La Ventana de La SER. "En esos tres meses, cuando me despiden de Cuatro, fallecen mis dos abuelas, que eran mi motivo para vivir. Tuve un embarazo ectópico, que también fue un shock para mí, y me quedé estéril", asegura Paula Vázquez. En ese momento todo cambió para ella, de hecho, cayó en una depresión por la que se puso en manos de expertos.

Paula Vázquez: "Caí en una depresión"

"Ahí caí en una depresión. Lo que pasa es que yo no lo supe, mi vida seguía normal, yo pensaba que estaba bien. Durante tres años estuve en tratamiento y continué con el psicoanálisis, porque me enriquece, te conoces a ti misma; he aprendido de mí y de los demás", desliza. No fue un proceso fácil, pero años después demuestra hablar con naturalidad de una complicadísima situación. Pudo pasar página y mirar hacia adelante, sin imaginar que ahora se confesaría de este modo delante de millones de personas.

Qué es el embarazo ectópico, el cual sufrió Paula Vázquez

Pero, ¿qué es exactamente lo que le sucedió a Paula Vázquez cuando habla de embarazo ectópico? Los médicos explican que se produce un embarazo cuando un óvulo fecundado se implanta, pero crece fuera de la cavidad principal del útero. En concreto, suelen darse en una de las trompas de Falopio. Aunque no siempre afectan a la fertilidad, en ocasiones hacen daño a las trompas, siendo quizás ese el motivo por el que Paula Vázquez ha sufrido infertilidad. A sus 48 años la presentadora jamás había tratado este asunto, eso sí, sí había hablado de hijos en el pasado. Nos remontamos al año 2022 cuando dijo que "no necesitaba una pareja para tener hijo y que podía tenerlo sola", aunque sin explicar lo sucedido años atrás.

