Paula Echevarría y su pareja Miguel Torres están disfrutando al máximo de sus vacaciones de verano. Y en su tiempo libre, a ambos les gusta disfrutar de la música. Un ejemplo de ello es la noche que han pasado juntos en el Vibra Marenostrum Fuengirola que se celebra en Málaga. La pareja asistió al show de Manuel Turizo y se les vio muy cómplice en todo momento. No paraban de hacerse selfies para sus seguidores de las redes sociales y, mientras bailaban siempre muy pegados, tomaban algunos vinos y comían tapas. Paula no paraba de hacer fotos del público que estaba disfrutando del concierto lo mismo que ellos. No fueron solos, estaban acompañados de amigos.

Para la ocasión, Paula eligió un vestido de las rebajas de Charo Ruiz Ibiza, el Melia Long Dress en blanco, complementado con un bolso mostaza y pendientes de Chanel, aportando elegancia a su atuendo. La artista decidió completar su look con un bolsito en color mostaza y aportarle un toque de sofisticación con unos pendientes de Chanel, con los que ya la hemos visto en otras ocasiones.

Tras su aclamada colaboración con Shakira, Turizo se ha posicionado como una de las voces musicales más destacadas del momento. Paula no quiso perderse la oportunidad de escucharlo en vivo. Turizo, ha sido noticia recientemente por cantar 'Copa Vacía' en la final de un campeonato de fútbol que organiza Gerard Piqué. El ex de Shakira contrató a Turizo con toda la intención para reírse de la colombiana, pero el tiro le salió por la culata porque el público, al darse cuenta de lo que pretendía, empezó a silvarle y a gritarle ¡Shakira, Shakira!

Vibras Marenostrum Fuengirola

Daniella y Miki

A Paula y Miguel les gusta mucho el look ibicenco, a pesar de no estar cerca de Ibiza, isla en la que, al parecer, estuvieron con Sebastián Yatra y Aitana compartiendo momentos de amistad que se tienen pocas veces a lo largo de año debido a los compromisos profesionales que siempre dificultan poder encontrarse. En el caso de Paula, no solo se trata de compromisos profesionales. También personales, de hecho el próximo 17 de agosto tiene previsto acudir al 15 cumpleaños de su hija Daniella junto con su ex marido David Bustamante. Ambos tuvieron una relación feliz hasta que las tornas cambiaron y se acabaron separando. El proceso de divorcio fue muy traumático, pero los intereses de Daniella estaba por encima de todo.

Por esa razón, decidieron poner punto final a la guerra entre ellos y reiniciar cada uno sus vidas. Y en el caso de Paula, se la puede ver muy feliz con Miguel Torres. De hecho, fruto de la relación de ambos, nació Miki. De él, la actriz ha dicho que es “el hombre de su vida” y su "explorador favorito en el mundo".