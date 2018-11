4 Guarda todos los mensajes románticos a Miguel Torres

Ella es más activa en las redes sociales, y no es la primera vez que le homenajea con fotografías de amor a su actual pareja. De hecho hasta tiene una “historia destacada” bajo el nombre de “Love” en la que es un cajón con dedicatorias y fotografías de la pareja. Como esta, en la que pone: “I miss you (te echo de menos)”. Mientras que Miguel Torres no es tan dado a utilizar las redes sociales y, todavía menos, a mostrar su vida privada.

