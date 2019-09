Paula Echevarría recibe duras críticas en su última foto de Instagram

Paula Echevarría ha vuelto a ser objetivo de críticas. Esto es algo a lo que la actriz está más que acostumbrada, por lo que no siempre entra en contestar a sus seguidores más duros. Todo ha empezado cuando Paula ha subido, como hace cada día desde que tiene su blog de moda, una foto que anuncia que ha publicado un nuevo post.

Lo hacía con un montaje en la que veíamos dos fotos de su look, una de frente y otra de perfil. Muchos de sus seguidores han empezado a comentar la instantánea y muchos han coincidido en una cosa: creen que Paula Echevarría podría estar embarazada. ¿Es eso o simplemente un efecto óptico del vestido?

«Pau. Embarazo?», «Parece que viene bebé en camino», «Parece que está embarazada o soy la única que ve mal o es que le sienta fatal ese vestido 🙉», «Creo que está embarazada», «¿Está embarazada?», «¿Está embarazada?», han escrito algunos, que dudaban si podría estar embarazada.

Los rumores de un posible embarazo ya sonaron a principios de semana cuando acudió a llevar a su hija Daniella en su primer día de colegio. Sin embargo, las dudas de su embarazo no es lo único en lo que han reparado sus seguidores. Y es que muchos han aprovechado para lanzar alguna crítica. «A mí la verdad es que me parece una chica guapa y que tiene clase pero pienso que chicas como esta hay muchas en la calle que le hacen la competencia fácilmente, nunca entenderé esa influencia que tiene. Estas fotos callejeras con el móvil no la favorece nada e insisto si solo miro estas fotos, hay chicas mas bellas que ella en la calle», apuntaba uno de ellos.

Pero como en todas las fotos de Paula Echevarría, la actriz recibe numerosos mensajes de apoyo. «Estás de PM 👏 Qué triste leer cómo hay gente que no soporta verte feliz y saca puntilla de todo. Pero lo más triste es que comentarios nada apropiados vengan de otras mujeres», «Si estás delgada porque estás delgada, que si estás con kilos de más que estás con kilos de más», «Lo que nunca entenderé es cómo se puede seguir a alguien para criticar, si no gusta es tan fácil como no seguirla…».