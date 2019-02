Paula Echevarría muestra orgullosa los beneficios de su último reto

Paula Echevarría está viviendo una de las etapas más increíbles de su vida, tanto en el terreno profesional como personal. La actriz española sigue centrada en sus compromisos laborales, que no son pocos. De hecho, acaba de terminar de emitirse, sin mucho éxito, la segunda temporada de ‘Los Nuestros’, que ha contado con ella como protagonista.

En el terreno personal, Paula no puede estar más feliz. Y es que acaba de celebrar su primer aniversario junto al futbolista Miguel Torres, al que no duda en ir a ver cuando los compromisos profesionales le dan un respiro. Y es que a pesar de la distancia -ella vive en Madrid y Miguel en Málaga-, la pareja

Leer más: Paula Echevarría abre su corazón en el 33 cumpleaños de Miguel Torres

Aunque el número de sus publicaciones en Instagram, donde cuenta con más de 2,5 millones de seguidores-, ha disminuido, y que son más veces las que comparte sus trabajos con diferentes firmas, Paula sorprende a sus seguidores de vez en compartiendo momentos de su día a día.

En el último de ellos, Paula Echevarría se ha decantado por compartir con sus seguidores los beneficios de uno de sus últimos logros, con el que se siente más orgullosa: dejar de fumar. De hecho, la actriz lleva cinco meses sin fumarse un cigarrillo, y eso es algo para sentirme más que contenta.

Los beneficios de su último reto son cada vez más sorprendentes

“¡Cinco meses libre!”, publicaba junto a una imagen en la que vemos que lleva 153 días sin fumar, que no se ha fumado 2.295 cigarrillos y que se ha ahorrado 527,87 euros. La actriz de ‘Los Nuestros 2’ no puede estar más feliz y así lo demuestra siempre que comparte los beneficios que le están suponiendo esta decisión.

Hace tres meses se atrevía a compartir que había tomado una decisión que aunque le había costado, le estaba haciendo mucho más feliz. Eso se tradujo en 900 cigarrillos no fumados y 207 euros ahorrados. La actriz cuenta con una aplicación de móvil que le va anunciando sus logros, y no ha dudado en compartirlo con sus seguidores.

¡¡¡Dos meses libre!!!

El dejar de fumar ha sido una decisión drástica que ha tomado la actriz española. Y es que tal y como dijo en una de sus últimas apariciones: “He dejado de fumar porque ya me tocaba y todo el mundo que fume le animo a que lo deje, que es un vicio malísimo”, desvela, animando a todos a que den el paso.

Ha dejado de fumar porque “es un vicio malísimo”

El dejar de fumar no ha sido el único reto que se ha propuesto la actriz. Y es que la vida saludable y el deporte se han integrado ya en su rutina. Ella misma aseguraba que el hecho de dejar de fumar le ha hecho engordar casi cinco kilos, algo normal que ocurre cuando se deja el vicio.

“He engordado cuatro kilos y medio, pero estoy encantada de la vida. De hecho, ahora me imagino fumando y no me pega para nada. Te olvidas y te das cuenta de que eres exfumadora para siempre”, explicaba durante unos de sus últimos eventos para Samsung, marca para la que es imagen.

No puede estar más feliz con sus logros

Más contenido .....