3 Paula accede a firmar la paz

“Llevo fatal que me tengas bloqueada en Instagram ¡Quiero ver tus looks!”, confesaba Nuria Marín para tratar de que la actriz levantase el veto a la que le tiene sometida. Paula no dijo que sí, pero tampoco se negó en rotundo y animó al reportero a que le convenciese para que ambas volviesen a ser ‘amigas’ en Instagram. Por el momento, esto no ha pasado.